تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Mi Note 10 Lite بقدرة بطارية 5260 mAh وسعر يبدأ من 349 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي رسمياً اليوم عن هاتف Mi Note 10 Lite الذي يتميز بشاشة AMOLED، وقدرة بطارية 5260 mAh، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وسعر يبدأ من 349 يورو.

يتميز هاتف Mi Note 10 Lite بشاشة AMOLED بحجم 6.47 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 730G، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

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ويضم هاتف Mi Note 10 Lite مستشعر Sony IMX686 رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل وعدسات macro وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5260 mAh، وتقنية الشحن السريع 30W، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأبيض، البنفسجي، والأسود، على أن ينطلق الهاتف للبيع في منتصف مايو، بسعر 349 يورو للنموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في النموذج الثاني الذي يأتي بسعر 399 يورو.

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