كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البحث اليوم عن إطلاق تطبيق الفيديو Google Meet الآن لجميع المستخدمين، بعد أن إقتصر خلال الفترة الماضية حصرياً على مستخدمي G Suite، واليوم يمكن الإشتراك في الهاتف بحساب المستخدم الخاص في Gmail.
تستمر المنافسة بين جوجل وتطبيق Zoom لجذب قطاع أكبر من المستخدمين، حيث أعلنت جوجل اليوم عن إطلاق تطبيق الفيديو Google Meet لجميع المستخدمين.
أكدت جوجل في إعلانها اليوم على أنا تطبيق Meet يقدم للمستخدمين أعلى معايير الحماية والخصوصية في إجتماعات الفيديو، كما أكدت أيضاً على أن التطبيق لا يواجه الثغرات الأمنية الشهيرة لدى Zoom، التي تؤدي إلى إختراق خصوصية المستخدمين، وتشمل مميزات Meet:
- يدعم المستخدم في التحكم في أعضاء الإجتماعات بشكل كامل، وقبول أو رفض أي مشترك، كما يمكن إيقاف أحد المشتركين بشكل مؤقت أو إزالته.
- تتميز رموز الدخول في تطبيق Meet بأنها رموز معقدة لا يمكن للمتسللين إختراقها.
- تقدم جوجل في إجتماعات Meet أعلى تشفير، كما تعمل على تشفير الإجتماعات أثناء تخزينها في Google Drive
- يعمل التطبيق على المتصفح بشكل كامل لذا سيوفر خصوصية وحماية أعلى للمستخدمين.
- بيانات المستخدمين في تطبيق Meet لا تستخدم في المادة الإعلانية.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الآن تطبيق Google Meet متاح لكافة المستخدمين بحسابهم الخاص في Gmail لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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