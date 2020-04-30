تكنولوجيا: ابل تطلق الإصدار التجريبي الثالث iOS 13.5 مع واجهة برمجيه لتطبيقات COVID-19

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة ابل الإصدار التجريبي الثالث من iOS 13.5 للمطورين مؤخراً، والذي تجلب من خلاله مميزات في واجهة برمجية جديدة لتطبيقات فيروس COVID-19، مع دعم في التسجيل بكلمة المرور مباشرة عند إرتداء القناع.
تتجه الكثير من الشركات لتطويع الخدمات وأنظمة التشغيل لتقدم الدعم الأفضل للمستخدمين خلال جانحة كورونا، وشركة ابل بدأت بالفعل في إضافة بعض المميزات التي تدعم المستخدمين خلال هذه الفترة من خلال الإصدار التجريبي الثالث من iOS 13.5.
كانت شركة ابل قد أطلقت الإصدار التجريبي الأول من تحديث iOS 13.5 في بداية هذا الشهر، واليوم تدفع ابل الإصدار التجريبي الثالث للمطورين، مع إستبدال رقم الإصدار من iOS 13.4.5 إلى iOS 13.5، حيث ينطلق هذا الإصدار بميزة إشعار التعرض بفيروس COVID-19 التي من شأنها أن تتدعم الجهات الصحية لتتبع إنتشار المرض.
وتستهدف ابل بالمميزات الجديدة أن تدعم مطوري التطبيقات بشكل خاص لتطوير تطبيقات يمكن أن تحقق الإستفادة من الواجهة البرمجية الجديدة للتطبيقات، كما سيتاح للمستخدمين إختيار الإشتراك في إشعارات التعرض أو عدم الإشتراك.
كما يأتي الإصدار التجريبي الجديد بدعم أفضل للمستخدمين عند إرتداء الأقنعة التي ستشكل صعوبة في التعرف على هوية المستخدم، لذا سيتاح للمستخدمين تخطي هذه المرحلة والتسجيل بكلمة المرور في الهاتف عند إرتداء الأقنعة، لذا عند إدراك Face ID إرتداء المستخدم قناع ستنتقل الواجهة بشكل تلقائي لشاشة لوحة المفاتيح لإدخال الرمز الخاص بالمرور لدعم المستخدم بآداء أسرع.
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