Xiaomi تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite، ويُكلف إبتداءً من €349

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Xiaomi أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite ليكون بمثابة البديل الإقتصادي للهاتف Xiaomi Mi Note 10 الذي أعلنت عنه الشركة في شهر ديسمبر من العام الماضي. وتقول الشركة الصينية بأن سعر الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite الجديد سيبدأ من 349 يورو لنسخة 6GB/64GB، وسيرتفع ليصل إلى 399 يورو لنسخة 6GB/128GB مع العلم بأنه سيكون سيصبح متوفرًا للشراء بشكل رسمي في منتصف شهر مايو المقبل.

ووفقا لشركة Xiaomi، فالهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite الجديد يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.47 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 730G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5260mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.

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الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة MIUI 11.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite سيُعرض للبيع في منتصف شهر مايو المقبل بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأرجواني والأبيض والأسود.