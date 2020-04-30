جوجل ستُوفر تطبيق Google Meet للجميع مجانًا في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما أعلنت شركة جوجل أنها ستتخلص في النهاية من العلامة التجارية Google Hangouts، أعلنت الشركة أيضًا عن خدمتين جديدتين ستعملان كبديل لتلك الخدمة. تُعرف إحدى هذه الخدمات بإسم Google Meet وتم الإعلان عنها في الأصل في العام 2017 كخدمة لعملاء حزمة Google G Suite المخصصة للشركات والمؤسسات.

ومع ذلك، في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أدى بالمزيد من الأشخاص إلى البحث عن منصات لعقد مؤتمرات الفيديو، ستوفر شركة جوجل تطبيق Google Meet مجانًا للجميع. كل ما يحتاج إليه المستخدمون هو حساب Gmail. كانت الشركة قد أعلنت سابقًا أنها ستجعل الميزات المتقدمة في الخدمة مجانية مؤقتًا لعملاء Google G Suite، ولكن الآن يبدو أنها ستكون مجانية للجميع.

ووفقا لشركة جوجل، فقد صرحت بالقول : ” بدءً من أوائل شهر مايو، يمكن لأي شخص لديه عنوان بريد إلكتروني الإشتراك في تطبيق Google Meet والإستمتاع بالعديد من الميزات نفسها المتاحة لمستخدمي التطبيق من الشركات والمؤسسات التعليمية، مثل الجدولة البسيطة ومشاركة الشاشة، والتسميات التوضيحية في الوقت الفعلي، والتنسيقات التي تتكيف مع تفضيلاتك، بما في ذلك توسيع مربع الرؤية “.

في الوقت الحالي، تحظى تطبيقات مؤتمرات الفيديو بشعبية كبيرة جدًا في جميع أنحاء العالم مع كون Zoom أحد الخيارات الأكثر شيوعًا. ومع ذلك، تعرض هذا التطبيق للكثير من الإنتقادات بسبب مشاكل الأمان والخصوصية المكتشفة في التطبيق، مما أدى بالمستخدمين إلى البحث عن بدائل.