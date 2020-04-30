مايكروسوفت تستفيد من العمل عن بعد في ظل كورونا

أعلنت شركة مايكروسوفت عن نتائج الربع الثالث من السنة المالية 2020، وتتجه الأنظار إلى التأثير المبكر للوباء المستمر، حيث بلغت إيرادات الشركة 35 مليار دولار، في حين بلغ صافي الدخل 10.8 مليار دولار، مما يعني أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 15 في المئة وقفز صافي الدخل بنسبة 22 في المئة.

وتقول عملاقة البرمجيات: “إن فيروس كورونا المستجد كان له تأثير ضئيل على إجمالي إيرادات الشركة”، وتشير إلى حصول تباطؤ في التراخيص في الأسابيع الأخيرة من الربع الذي انتهى في 31 مارس، وخاصةً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب انخفاض الإنفاق الإعلاني في (لينكيدإن) LinkedIn.

ومن الواضح أن الوباء قد عزز العمل عن بعد، واستفادت مايكروسوفت من خلال أعمالها المكتبية وعروضها السحابية، وقالت: “رأينا ما يعادل عامين من التحول الرقمي خلال شهرين، من العمل الجماعي عن بعد والتعلم إلى المبيعات وخدمة العملاء والبنية التحتية السحابية والأمن”.

وازداد الطلب على حواسيب ويندوز أثناء الوباء لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالعمل والدراسة، حيث ارتفعت إيرادات تراخيص (Windows Pro) لمصنعي الأجهزة بنسبة 5 في المئة، بينما تراجعت إيرادات تراخيص (Windows) لمصنعي الأجهزة بنسبة 10 في المئة بسبب المنافسة القوية على الأجهزة ذات الأسعار المنخفضة.

وزادت إيرادات (Microsoft Surface) بنسبة 1 في المئة فقط هذا الربع، وذلك لأن الشركة لم تطلق أي منتجات (Surface) جديدة خلال الربع الأخير، وتبيع مايكروسوفت (Surface Pro 7) و (Surface Laptop 3) و (Surface Pro X) الجديد منذ نحو ستة أشهر حتى الآن.

وكان أداء منصة (إكس بوكس) Xbox والألعاب قويًا بالنسبة للشركة، حيث زاد الإنفاق على المنصة خلال الوباء، وتقول مايكروسوفت إن إجمالي إيرادات الألعاب انخفض بنسبة 1 في المئة هذا الربع، مع زيادة إيرادات محتوى وخدمات (Xbox) بنسبة 2 في المئة فقط، وذلك بالرغم من زيادة المشاركة أثناء أوامر البقاء في المنزل.

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وبلغ عدد مستخدمي (Xbox Game Pass) ما يصل إلى 10 ملايين مشترك، فيما بلغ عدد مستخدمي (Xbox Live) نحو 90 مليون مستخدم نشط شهريًا، و هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها مايكروسوفت أرقام (Xbox Game Pass).

ويأتي النمو الحقيقي من قسمي السحابة و (Office) في الشركة، حيث زادت إيرادات منتجات (Office Commercial) والخدمات السحابية بنسبة 13 في المئة، وزادت إيرادات منتجات (Office Consumer) والخدمات السحابية بنسبة 15 في المئة، وبلغت اشتراكات عملاء (Office 365) ما يصل إلى 39.6 مليون.

ووصل عدد مستخدمي (Microsoft Teams) النشطين يوميًا إلى 75 مليون مستخدم، بزيادة بنسبة 70 في المئة في شهر واحد فقط، وشهد التطبيق 200 مليون مشارك في الاجتماع في يوم واحد في وقت سابق من هذا الشهر.

وزادت إيرادات منتجات الخوادم والخدمات السحابية بنسبة 30 في المئة في هذا الربع، ويحتل هذا الجزء من إيرادات مايكروسوفت الجزء الأكبر بقيمة 12.3 مليار دولار.

وولدت العمليات الإنتاجية والعمليات التجارية، التي تشمل (Office) و (LinkedIn) و (Dynamics) ما يصل إلى 11.7 مليار دولار في هذا الربع، مع تحقيق إيرادات الحوسبة الشخصية، التي تشمل (Windows) و (Surface) و (Xbox) ما يصل إلى 11 مليار دولار.