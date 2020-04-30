شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يطلق تحدى للخير خلال رمضان بمشاركة المستخدمين وأشهر الشيفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل الظروف التي تحتم على الجميع الالتزام بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، ومع غياب التجمعات وروح رمضان المعتادة، تحرص تيك توك، المنصة الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة على مستوى العالم، على جمع المستخدمين ومختلف الأفراد بشكل افتراضي على التطبيق في جو من التضامن والتقدير خلال هذا الشهر المبارك الذي تشمله أجواء الأطعمة والأكلات الخاصة بالشهر، أو البرامج التليفزيونية المختلفة أو الأعمال الخيرية للمحتاجين.

ترتبط أجواء رمضان كذلك بشكل أساسي بالأطباق الشعبية والتقليدية المطهوة في المنزل. لذلك، يشجع تيك توك المستخدمين مشاركة وصفاتهم الرمضانية على التطبيق من خلال هاشتاج #cookfromhome بداية من 10 مايو 2020. وللمساهمة بشكل أكبر، يتبرع تيك توك لكل فيديو يتم نشره من قبل المستخدمين في الهاشتاج على أن تصل إجمالي التبرعات بحد أقصى إلى 300,000 جنيه مصري، والتي سيتم إرسالها إلى الفئات الأكثر احتياجا بالتعاون مع بنك الطعام المصري في صورة كراتين إفطار صائم، حيث أطلق البنك مبادرة لدعم العمالة اليومية مسئولية والتى تستهدف مليون ونص أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا ،والذى يعمل خلال شهر رمضان على عدد من المبادرات ليصل الي أكثر من 8 ملايين مواطن .

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يشارك في تلك المبادرة العديد من الشيفات المشاهير في مصر مثل علاء الشربيني، وسالي فؤاد، وعمرو حلمي من خلال مشاركة وصفاتهم الرمضانية وتحدي متابعيهم لطهيها وتجربتها في المنزل ومشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بإفطارهم أو سحورهم لدعم تلك المبادرة. لن تساهم تلك الوجبات فقط في نشر الوعي وإظهار روح المشاركة بين جميع فئات المجتمع المصري خلال الشهر الفضيل، ولكنها ستدعم وتساعد المحتاجين كذلك والذين تأثرت أحوالهم بشكل كبير في هذه الفترة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى.

ولتشجيع المستخدمين على البقاء في المنزل والاستمتاع بأوقاتهم في جو من الترفيه والمرح، يتعاون تيك توك مع العديد من الشركات والكيانات الإعلامية الرائدة بما في ذلك روتانا، والعدل جروب، سينرجي، وام بي سي، لعرض فيديوهات ومقاطع تشويقية قصيرة ومقاطع للنجوم من وراء الكواليس للعديد من المسلسلات والدراما الرمضانية التي يعرضونها على التلفاز مثل مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة، والنهاية بطولة يوسف الشريف، وفرصة ثاني بطولة ياسمين صبرة، والفتوة بطولة ياسر جلال، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات والأعمال الدرامية الأخرى، لإضفاء جو من المرح ورفع الروح المعنوية خاصًة في هذه الأوقات الصعبة. كما سيطلق تيك توك تحدي خاص بكل مسلسل، لتشجيع المستخدمين على تجربة إنشاء محتوى إبداعي واكتشاف مهاراتهم في التمثيل والتفاعل بشكل أكبر مع برامجهم التليفزيونية المفضلة وتقمص الأدوار بشكل ممتع لإيجاد ما يسليهم في أوقات بقائهم في المنزل.