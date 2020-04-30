تعرف على درجات الحرارة اليوم الخميس سابع أيام رمضان

يشهد اليوم الخميس، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وفى شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة. درجات الحرارة:

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجات الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجات Advertisements مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجات سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجات قنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجات

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