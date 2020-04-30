شركة Ford تؤجل إطلاق سيارات الأجرة الذاتية القيادة الخاصة بها إلى العام 2022

فاطمة أيت طالب - دبي - نتيجة لتفشي فيروس كورونا حول العالم، لا شك في أن الشركات التي كانت لديها خطط لإطلاق منتجاتها أو خدماتها الجديدة في العام 2020 ستضطر إلى إلعودة إلى لوحة الرسم لإجراء بعض التغييرات على خططها. على سبيل المثال، رأينا كيف تم إلغاء العديد من الأحداث الرئيسية، وهناك أيضًا شائعات تفيد بأن هناك العديد من المنتجات مثل تشكيلة iPhone 12 Series التي سيتم تأجيل إطلاقها.

الآن يبدو أن خطط Ford لإطلاق سيارات الأجرة الذاتية القيادة الخاصة بها سيتم تأجيلها أيضًا، فقد صدر الآن تقرير جديد من موقع TechCrunch يفيد أن الشركة ستقوم بتأجيل الإطلاق إلى العام 2022. وقد تم الكشف عن ذلك خلال التقرير المالي الأخير للشركة والذي أبلغت فيه عن تكبدها لخسائر قدرها 2 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من هذا العام علمًا أنها حققت أرباحًا قدرها 1.1 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لشركة Ford، فقد صرحت بالقول : ” نظرًا لتحديات بيئة الأعمال الحالية، فضلا عن الحاجة إلى تقييم التأثير طويل المدى لـ COVID-19 على سلوكيات العملاء، إتخذت شركة Ford قرارًا بتأجيل إطلاق خدمة سيارات الأجرة الذاتية القيادة الخاصة بها إلى العام 2022. إن فهم سلوك العملاء هو جزء بالغ الأهمية من بناء خدمة تنقل جديدة مبنية على الثقة وجعل حياة الناس أسهل “.

المثير للإهتمام هو أننا نتخيل أن السيارات الذاتية القيادة مثالية بالفعل في هذه الأزمة. ويرجع ذلك إلى أنه مع تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي، قد يكون إستخدام سيارات الأجرة الذاتية القيادة للتنقل أكثر أمانًا مقارنة بسيارات الأجرة العادية الذي يقودها الإنسان.