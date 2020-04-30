وزارة الدفاع الأمريكية تُطلق رسميًا مقاطع فيديو سرية تُظهر أجسامًا غريبًا في الفضاء

فاطمة أيت طالب - دبي - هل الأجسام الغريبة والكائنات الفضائية حقيقية؟ على مر العقود، صادفنا العديد من القصص والصور ومقاطع الفيديو التي يُزعم أنها تعرض الأجسام الغريبة، ولكن من الصعب معرفة ما إذا كانت هذه الصور ومقاطع الفيديو حقيقية. بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عما إذا كانت هناك حياة على الكواكب أو المجرات الأخرى، فيبدو أننا قد لا نكون وحدنا في هذا العالم.

هذا لأن وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت رسميًا ثلاثة مقاطع فيديو رفعت عنها السرية والتي يبدو أنها تُظهر الأجسام الغريبة وهي تتحرك في الفضاء. إذا كنت تتابع الأخبار المتعلقة بالأجسام الغامضة منذ فترة، فقد تبدو بعض مقاطع الفيديو هذه مألوفة. هذا لأنه تم تسريبها في الماضي، وقد أدى رفع السرية عنها من قبل البنتاجون إلى منحها بعض المصداقية.

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ووفقًا للبنتاغون، فقد صرحت بالقول : ” بعد مراجعة شاملة، قررت الإدارة أن الإطلاق المصرح به لهذه الفيديوهات غير المصنفة لا يكشف عن أي قدرات أو أنظمة حساسة، ولا يؤثر على أي تحقيقات لاحقة في المجال الجوي العسكري بظواهر جوية غير محددة. تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بإطلاق مقاطع الفيديو من أجل توضيح أية مفاهيم خاطئة من قبل الجمهور حول ما إذا كانت اللقطات التي تم تداولها حقيقية أم لا، أو ما إذا كانت هناك المزيد من الفيديوهات أم لا “.

بطبيعة الحال، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مقاطع الفيديو هذه تصور حقيقة أن الغرباء من الكواكب الأخرى جاءوا إلى الأرض لزيارتنا ولم تصل وزارة الدفاع الأمريكية بعد إلى حد قول ذلك بالفعل، ولكن على الأقل يبدو أنها تؤكد رؤيتها لأشياء غريبة في الفضاء لا تزال مجهولة الهوية.