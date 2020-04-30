شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم كورونا.. أرباح فيس بوك تصل لـ17.7 مليار دولار بالربع الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك عن أرباحها الفصلية الأولى لعام 2020، مؤكدة أنها شهدت طفرة فى نمو المستخدمين، بمتوسط ​​أكثر من 1.73 مليار مستخدم نشط يوميًا (DAUs) فى مارس، وهو ارتفاع من 1.66 مليار فى الربع السابق، إذ وصل عدد المستخدمين النشطين يوميًا إلى 2.36 مليار عبر "عائلة التطبيقات"، التى تضم Facebook و Instagram و Messenger و WhatsApp، فى حين بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريا 3 مليارات لأول مرة.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، فى الوقت نفسه حذرت الشركة من "انخفاض كبير فى الطلب على الإعلان"، وهى نفس التحذيرات التى صرحت بها شركة جوجل أمس أثناء ادلائها بأرباحها الفصلية أمس أيضا.

وكتبت شركة فيس بوك بيان: "تأثر عملنا بوباء COVID-19 ، ومثل جميع الشركات، فإننا نواجه فترة من عدم اليقين غير المسبوق فى توقعات أعمالنا، ونتوقع أن يتأثر أداء أعمالنا بسبب المشكلات الخارجة عن سيطرتنا، بما فى ذلك مدة وفعالية أوامر الحماية، وفعالية المحفزات الاقتصادية حول العالم، وتقلبات العملات بالنسبة للدولار الأمريكي. "

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ولكن حتى مع التأثير السلبى لـ COVID-19 ، ارتفعت إيرادات فيس بوك بنسبة 18 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، مع نمو الإيرادات إلى 17.7 مليار دولار.

خلال مكالمة مع المستثمرين، أوضح مارك زوكربيرج أن فيس بوك ليس لديها أى نية لسحب المبلغ الذى تستثمره فى منصتها على الرغم من تباطؤ نمو الإيرادات، وقال: "بدلاً من أن نضغط على الفرامل الآن، كما قد تفعل الكثير من الشركات، من المهم الاستمرار فى البناء ومواصلة الاستثمار".