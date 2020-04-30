شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطور بطاريات مرنة لأجهزة الأيباد والأيفون القابلة للطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة أبل على تطوير بطاريات مرنة يمكن استخدامها في نهاية المطاف في أجهزة أيفون و iPad القابلة للطي، حيث يكشف عن ذلك براءة اختراع جديدة، ومن المثير للاهتمام أن شركة آبل ببساطة لا تفكر في البطاريات المستطيلة التقليدية، وفي الواقع يمكن أن تكون هذه البطاريات المرنة أسطوانية أيضًا، وفقًا لتقرير بواسطة PhoneArena.

وجاء في وثيقة البراءة :"بطارية تتكون من خلايا مرنة مرتبة محددة بشقوق متداخلة على طول البطارية تستوعب انحناء خلايا البطارية المرنة حول ثلاثة محاور متعامدة، كل واحدة من خلايا البطارية المرنة تشمل طبقة الأنود طبقة الكاثود وفاصل يربط طبقة الأنود بطبقة الكاثود".

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وأضافت براءة الاختراع: " تؤكد شركة آبل كذلك حقيقة أنها تعمل بالفعل على الأجهزة ذات الشاشات المرنة في براءة الاختراع هذه أيضًا لأنها تتحدث عن "جهاز إلكتروني" مع "مجموعة عرض مرنة".

وقد منح مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة مؤخرًا براءة اختراع لشركة أبل بعنوان "غطاء وشاشة قابلة للطي لجهاز إلكتروني" تقترح أن الجهاز القادم سيحتوي على طبقة من العرض المرن مقترنة بطبقة غطاء، وتشير براءة الاختراع أيضًا إلى أن أبل تفكر في استخدام أجهزة استشعار لتعطيل أو إيقاف تشغيل الشاشة أو وضعها في وضع الاستعداد عند طي الجهاز.

وتقرأ براءة الاختراع أن "الأجهزة الإلكترونية بما في ذلك طبقة العرض وطبقة الغلاف بما في ذلك المنطقة القابلة للطي يتم الكشف عنها هنا، حيث يتم تكوين طبقة العرض وطبقة الغلاف ليتم نقلهما بين التكوين المطوي والتكوين غير المطوي من خلال ثني طبقة الغلاف على طول المنطقة القابلة للطي، كما تم الكشف عن طرق صنع طبقة غلاف لجهاز إلكتروني. "