تكنولوجيا: Honor تعلن عن هواتف 9C و9A وأيضاً 9S في سوق روسيا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Honor التجارية عن ثلاثة إصدارات جديدة من سلسلة هواتف Honor 9، حيث قدمت كلاً من هواتف 9C و9A وأيضاً 9S في السوق الروسي.

هاتف Honor 9C

يتميز هاتف Honor 9C بشاشة IPS بحجم 6.39 إنش، وجودة عرض HD بلس أو بدقة 1560 في 720 بيكسل، كما يتميز الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية في الجزء الأيسر من الشاشة، مع كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

وفي مواصفات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل يدعم ميزة التركيز التلقائي، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

ويأتي هاتف Honor 9C برقاقة معالج Kirin 710A، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر microSD.

أيضاً يأتي الهاتف بواجهة Magic UI 3.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10، ويضم خدمات هواوي HMS suite البديلة لخدمات جوجل، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، وينطلق بتقنية NFC، كما يتوفر للحجز المسبق مع إختيارين في الألوان هما الأسود والأزرق، على أن يأتي بسعر 175 دولار وينطلق للبيع في 4 من مايو.

هاتف Honor 9A

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يتميز هاتف Honor 9A بحجم 6.3 إنش في الشاشة، كما يدعم دقة عرض 1600 في 720 بيكسل، وينطلق بتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية الذي يضم مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر أخر بدقة 5 ميجا بيكسل.

ويضم هاتف Honor 9A رقاقة معالج Helio P22، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما ينطلق هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية NFC، ومستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

أيضاً يأتي الهاتف بواجهة Magic UI 3.1، مع نظام تشغيل Android 10، على أن يتوفر للحجز المسبق بألوان الأزرق والأسود بسعر 150 دولار.

هاتف Honor 9S

يعد هاتف Honor 9S الإصدار منخفض التكلفة في هواتف Honor 9 الجديدة، حيث يتميز بحجم شاشة 5.45 إنش، بدقة عرض 1440 في 720بيكسل، كما يضم كاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بدقة 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

كما يدعم هاتف Honor 9S رقاقة معالج Helio P22 مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يضم بطارية بقدرة 3020 mAh، مع واجهة Magic UI 3.1 ونظام تشغيل Android 10، على أن يتوفر بسعر 95 دولار، وألوان الأسود، والأحمر إلى جانب اللون الأزرق.

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