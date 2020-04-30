iPhone SE 2020 ينجح في التفوق على iPhone 8 في إختبار جديد للبطارية

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل الإعلان عن iPhone SE 2020، قيل أن الهاتف سيستند إلى حد كبير على iPhone 8. كشفت عمليات التفكيك في وقت لاحق أن المكونات الداخلية للهاتف مشابهة لتلك المستخدمة في iPhone 8 حيث يمكن تبديل مكونات معينة ببعضها البعض. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح أن الهاتف يحمل نفس البطارية التي تبلغ سعتها 1821mAh.

وفقا للموقع الرسمي لشركة آبل، فهو يشير إلى أن iPhone SE 2020 قادر على الصمود لنفس الفترة التي يصمد فيها iPhone 8، ولكن إختبار جديد للبطارية على اليوتيوب تم إعداده من قبل Brandon Butch أظهر أن iPhone SE يتخطى بالفعل iPhone 8 في إختبار البطارية.

كشف الإختبار أن iPhone 8 تمكن من الصمود لما يزيد قليلاً عن 5 ساعات أثناء الإختبار، ولكن على الرغم من أن iPhone SE 2020 الجديد يملك نفس البطارية، فقد كشف الإختبار أن iPhone SE 2020 الجديد إستطاع الصمود لساعة أكثر من iPhone 8 بحيث إستطاع الصمود لـ 6 ساعات و12 دقيقة.

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يبدو أن هذا يختلف قليلاً عن إختبار البطارية السابق الذي وجد أن iPhone SE 2020 تمكن من الصمود لنحو 3 ساعات و46 دقيقة فقط. بطبيعية الحال، طرق الإختبار تختلف مما يوضح أيضًا أن عمر البطارية يختلف إعتمادًا على كيفية إستخدامك لهاتفك الذكي، ويمكنك الحصول على عمر أطول أو أقصر للبطارية عما تم الإعلان عنه.

نعتقد أن المعالج Apple A13 Bionic الجديد وكفاءته العالية في إستهلاك الطاقة لعبت دورًا في السماح للهاتف iPhone SE 2020 بالعمل لفترة أطول من iPhone 8، لذلك قد يكون من المفيد الترقية إلى الهاتف الجديد إذا كنت قادمًا من هاتف iPhone أقدم بكثير.