شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقديرا لجهودهم.. منح موظفى NHS للرعاية الصحية ببريطانيا 85000 لعبة مجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيحصل العاملون الصحيون فى الخطوط الأمامية فى المملكة المتحدة على إمكانية الوصول المجانى إلى ألعاب الفيديو من قبل بعض أكبر الشركات فى صناعة الألعاب، وذلك بفضل جهودهم خلال جائحة COVID-19، إذ تم دعم المبادرة Games for Carers، من قبل شركات مثل EA و Sega و Xbox و Konami ، وستشهد أكثر من 85000 لعبة عبر مجموعة من الأنواع والتصنيفات والمنصات المتاحة للتنزيل مجانًا.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، جاءت الفكرة الأولية لـ Games for Carers من صحفى ألعاب الفيديو الاسكتلندى Chris Scullion ، ونالت اعجاب الكثيرين عبر موقع Twitter قبل الحصول على دعم هيئة تجارة الألعاب Ukie.

ووفقًا لما أكدته الرئيس التنفيذى لشركة Ukie، الدكتورة جو تويست، فقد تم تصميم المبادرة لمساعدة العاملين فى NHS على الاستمتاع ببعض أوقات التوقف المكتسبة بشكل جيد.

وقالت تويست: "نأمل أن تساهم هذه المبادرة إلى حد ما فى مساعدتهم على فهم مدى احترامنا لهم وتقديرهم".

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ويمكن لموظفى NHS الذين يرغبون فى المطالبة باشتراك لعبة أو لعبة مجانية القيام بذلك عن طريق زيارة giveaways.keymailer.co/nhs وإدخال عنوان بريدهم الإلكترونى NHS.

وكانت شركة مايكروسوفت أتاحت منصة Teams لإجراء مكالمات الفيديو والصوت وتبادل الرسائل الفورية مجانا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS للسماح للأطباء بالتواصل بأمان أثناء أزمة كورونا، وتأمل أن يتمكن العاملون الرئيسيون من استخدامها لتبادل التحديثات حول مرضاهم فيما بينهم.