شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجعل خدمة مكالمات الفيديو Google Meet مجانية للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل أنها ستجعل خدمة مكالمات الفيديو Google Meet مجانية للجميع، وقالت الشركة الأمريكية فى مدونتها إن هذه الميزة سيتم طرحها خلال الأسابيع المقبلة، فى محاولة لجذب المزيد من المستخدمين إلى خدمتها، تزامنا مع زيادة الاقبال على خدمات مكالمات الفيديو منذ انتشار فيروس كورونا، وخاصة خدمة Zoom التى نالت اهتماما كبيرا.

ووفقا لموقع "تايمز أوف إينديا"، لم يكن Google Meet متاحًا إلا كجزء من خدمة G-Suite للشركات والمؤسسات والمدارس، لكن أكدت الشركة الآن أن Google Meet سيكون متاحًا للجميع مجانًا.

وستتاح هذه الخدمة من خلال الويب وعبر التطبيقات، فعلى الويب، يمكن للمستخدمين التوجه إلى meet.google.com url ، أما بالنسبة للتطبيقات، قالت جوجل إنها ستكون متاحة على كل من iOS أو Android.

ووفقا للشركة، سيتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول إلى Google Meet باستخدام معرف Gmail، وحتى المشتركين المجانيين سيحصلون على إمكانية الوصول إلى الميزات المتميزة بما فى ذلك مشاركة الشاشة، والتسميات التوضيحية فى الوقت الفعلي.

Advertisements

وقالت جوجل: "سنوسع نطاق توافرها ليشمل المزيد والمزيد من الناس خلال الأسابيع التالية"، وأضافت جوجل أن المستخدمين سيكونون قادرين على إجراء اجتماعات مجانية لمدة تصل إلى ساعة فقط، ومع ذلك، لن يكون هناك أى حد أقصى حتى 30 سبتمبر.

وحتى 30 سبتمبر، ستقدم Google أيضًا خدمة G Suite Essentials للمؤسسات غير المشتركة بخدمة G Suite، كما ستقدم الشركة ميزات Meet الأكثر تقدمًا، مثل أرقام الاتصال الهاتفى والاجتماعات الأكبر وتسجيل الاجتماعات.

وبالنسبة إلى المؤسسات المشتركة فى G Suite، ستوفر Google وصولًا مجانيًا إلى ميزات Meet المتقدمة مثل القدرة على البث المباشر لما يصل إلى 100000 مشاهد داخل نطاقهم وتراخيص إضافية مجانية لعملاء G Suite الحاليين دون أى تعديلات على العقد الحالي.