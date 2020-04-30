شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تدعم Word بميزة جديدة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستبدأ مايكروسوفت من خلال برنامج الـ" Word" الخاص بها فى وضع علامة زرقاء على استخدام مسافتين بين الجمل كخطأ، حيث ستصنف هذا الأمر خطأ تنسيق بواسطة تطبيق معالجة الكلمات الشهير، فيعود الاستخدام الشائع للمسافات المزدوجة إلى الكتابة على الآلة الكاتبة القديمة، عندما كانت الأحرف ذات العرض المتساوي للخطوط تتطلب نهايات جملة أكثر وضوحًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، على الرغم من ذلك، بدأ إدخال الآلات الكاتبة ذات التباعد النسبي في عام 1944، لتصبح عملية جعل المساحة الإضافية غير ضرورية لضمان سهولة القراءة.فيما استمرت المساحات المزدوجة كعادة، وغالبًا ما يوجد هذا الأمر بين الأفراد الذين تعلموا أولاً الكتابة على آلة كاتبة.

يتم طرح القاعدة الجديدة ببطء عبر Word، مما يعني أن المستخدمين قد لا يواجهون التحذير الجديد حتى يجروا تحديث لبرامجهم، وسيكون من الممكن توجيه برنامج معالجة الكلمات لتجاهل الخطأ في حال رغب الشخص في الاستمرار في هذا الفعل دون تعديل.

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تم رصد التغيير في التدقيق الإملائي والنحوي من مايكروسوفت لأول مرة من جانب ألان تشين، الأستاذ في كلية القانون بجامعة دنفر، حيث كتب على تويتر: "مايكروسوفت تظهر الآن مسافتين بعد نهاية جملة كخطأ".

ولعل العديد من أنماط التنسيق والكتابة كانت تطلب المسافة الواحدة فقط بما في ذلك طريقة APA الخاصة بالأبحاث، ودليل شيكاغو للأنماط، جميعهم ينادون ضد استخدام المسافات المزدوجة.

تشمل الحجج المناهضة لاستخدام المسافات المزدوجة توفير الوقت، والورق عند طباعته، والمساعدة على تقليل مخاطر الخاصة بمجموعة التباعد أسفل صفحة مطبوعة، التي من المحتمل أن تؤدي إلى تعطيل القراءة.

بغض النظر عن رأي الخبراء، فإن اكتشاف التغييرات على قواعد المدقق الإملائي والنحوي في Word قد قوبل بردود فعل متنوعة على الإنترنت من المستخدمين ما بين مؤيد ومعارض.