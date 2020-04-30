شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تسجل أكثر من 18 يوما دون استخدام الفحم لتوليد الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بناء على هذه النسب، سجلت بريطانيا العظمى رقمًا قياسيًا جديدًا للمدة التي قطعتها البلاد دون استخدام واط واحد من الطاقة المنتجة من الفحم، حيث تجاوزت رقمها القياسي السابق وهو 18 يومًا و 6 ساعات و 10 دقائق.

تزامن انخفاض الطلب مع بقاء ملايين البريطانيين في منازلهم مع أسبوعين من الطقس الجيد، حيث شهد انخفاض استهلاك الطاقة بشكل كبير.

كسرت بريطانيا الرقم القياسى السابقة مسجلة أكثر من 438 ساعة و 10 دقائق منذ خروج آخر مولد للفحم من النظام في منتصف ليل الخميس 9 أبريل.

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شهدت إجراءات إغلاق البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا زيادة في الاستهلاك المحلي مع بقاء الناس في منازلهم، ومع ذلك، فقد تم موازنة ذلك أكثر من انخفاض الطلب الصناعي.

كما ارتفعت مصادر الطاقة المتجددة خلال الطقس الجيد، حيث استفادت مزارع الطاقة الشمسية من أشعة الشمس الأخيرة، وتم إنتاج ما يقرب من عشرة جيجاوات (9.68 جيجاوات) من الطاقة من الألواح الشمسية في مساء يوم الاثنين 20 أبريل، وهو رقم قياسي جديد.

يأتي هذا في الوقت الذي يعلن فيه مكتب الأرصاد الجوية أن أبريل 2020 هو بالفعل أكثر الشهور المشمسة، حيث تم تسجيل 212.5 ساعة من أشعة الشمس حتى الآن، مع الرقم القياسي السابق بلغ 211.9 ساعة في عام 2015.