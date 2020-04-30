شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى تكشف عن أرباح الربع الأول من 2020 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سبوتيفاى عن أدائها المالي للربع الأول من 2020، حيث حققت إيرادات بلغت 1.848 مليار يورو (2 مليار دولار تقريبا) وبتراجع في صافي الدخل الإيجابي البالغ مليون دولار، بينما بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا (وليس إجمالي عدد المشتركين) الآن 286 مليونًا، مع المستخدمين (أصحاب الاشتراكات المدفوعة) حوالى 130 مليونًا والمستخدمين النشطين شهريًا المدعومين بالإعلانات عند 163 مليونًا.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فقالت Spotify إن المستخدمين المدعومين بالإعلانات ينمون بمعدل أعلى قليلاً في الوقت الحالي، بنسبة 32٪ مقابل 31٪، وقد تغلبت Spotify على توقعات المحللين، إذ كانوا يتوقعون في المتوسط ​​عائدات بقيمة 1.86 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيانها:"تؤكد الأرقام الإشارات الإيجابية التي كانت لدينا من الصناعة الأوسع، وبشكل عام، لقد شهدنا زيادة هائلة في تدفق خدمات الوسائط - بما في ذلك الفيديو أيضًا - حيث يقيم المزيد من الأشخاص في منازلهم ويبحثون عن طرق للترفيه".

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وأضافت: "على الرغم من عدم اليقين العالمي حول COVID-19 في الربع الأول، فإن أعمالنا حققت أو تجاوزت توقعاتنا لجميع المقاييس الرئيسية، وبالنسبة للربع الثاني وبقية العام، ظلت توقعاتنا لمعظم مؤشرات الأداء الرئيسية لدينا دون تغيير باستثناء الإيرادات حيث كان لتباطؤ في الإعلانات وتغيرات كبيرة في أسعار العملات تأثير".

كذلك فبحسب التقرير انخفض الاستخدام في السيارات والمنصات القابلة للارتداء ومنصات الويب، ولكن استخدام أجهزة التلفزيون ووحدة التحكم في الألعاب زاد بنسبة تزيد عن 50٪ مقارنة بالعام الماضي.