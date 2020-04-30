خدمة جديدة من إنستغرام لجمع التبرعات خلال البث المباشر

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وبات بإمكان من يقدمون البث المباشر، اتخاذ القرار بشأن أي من المنظمات التي يرغبون بدعمها.

وخلال بثهم المباشر، سيتمكن أصحاب الحسابات من مشاهدة مجموع التبرعات بشكل فوري، بالإضافة إلى عدد داعمي القضية التي يتم جمع التبرعات لأجلها.

كما سيتمكن أصحاب الحسابات الجامعة للتبرعات، من الاطلاع على المتبرعين بشكل فردي للتنويه إليهم خلال البث.

وعلى عكس مواقع مشهورة في هذا المجال، ستذهب جميع التبرعات لحساب المنظمات بشكل مباشر، من دون أن يقتطع إنستغرام أي جزء منها.

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ولجمع التبرعات، ليس على المستخدم سوى اختيار خاصية التبرع في قائمة البدء، بدلا من اختيار البث المباشر بشكل مجرد.

ويدعم إنستغرام الخاصية الجديدة بملصقات يمكن إضافتها للقصص على التطبيق، لترويج أكبر للحملات.

وكان إنستغرام قد أعلن عن عمله على ميزات إضافية بخصوص تقنيات البث المباشر عبر التطبيق.

وقالت الشركة إن استخدام البث المباشر عبر تطبيقها، شهد ارتفاعا بمقدار 7 في المئة في الولايات المتحدة وحدها، ما استحق التركيز على هذه الخاصية وتطويرها.