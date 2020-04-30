كيفية توصيل ذراع تحكم بلايستيشن 4 على نظام ويندوز

على ويندوز 10 يمكنك لعب العديد من الألعاب بسهولة. و استعمال ذراع بلايستيشن 4 في الألعاب امر جيد جداً ايضاً. فلماذا لا تخلط بين الإثنين. و استعمال ذراع تحكم جهاز الألعاب الشهير على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. في الواقع فهذا الأمر ممكن. في هذا الموضوع سنناقش كيف يمكنك تعريف ذراع التحكم على جهازك الشخصي.

ماذا تحتاج ؟

جهاز يعمل بنظام ويندوز 10

ذراع تحكم بلايستيشن 4

ان يدعم جهازك البلوتوث او ان تستعمل جهاز بلوتوث توصله بالجهاز

تطبيق DS4Windows يمكنك تحميله من هنا

تحميل التطبيق

قم بزيارة صفحة تحميل التطبيق من الرابط بالأعلى قم بالضغط على ملف التطبيق الموضح بالصورة بعد التحميل و فك الضغط قم بتشغيل ملف DS4Windows

تشغيل ذراع بلايستيشن 4 على ويندوز 10

لإستعمال التطبيق هناك يجب عليك توصيل ذراع التحكم في الجهاز. بعد ذلك سيقوم التطبيق بقرائة وجود ذراع التحكم بدون مشاكل. و منه تستطيع تفعيل الذراع و سيعمل بكفائة على النظام. و لتستطيع استعماله في الألعاب بعد ذلك.

1- قم بالضغط على زر PS و زر Select في ذراع التحكم حتى يبدأ بالإضائة باللون الأبيض

2- على جهاز الكمبيوتر افتح تطبيق Settings

3- اختر Devices

4- اضغط على Add Bluetooth or other Devices

5- اختر اول اختيار “Bluetooth”

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6- سيظهر ذراع التحكم اضغط عليه ليتم توصيله بالجهاز

7- بعد توصيل الذراع بالجهاز سيظهر لك الذراع في تطبيق DS4Windows كالتالي

8- يمكنك تغيير لون اضائة الذراع من زر الألون الموجود بجانب اسم الذراع

9- اضغط على تبويب Settings

10- اضغط على Controller/Driver Setup

11- ستظهر لك النافذة الآتية اضغط على زر Install the DS4 Driver

12- انتظر حتى يتحول نص الزر الى Install Complete

13- الآن ذراع التحكم جاهز للعمل و يمكنك استعماله بسهولة

ما الفكرة من التطبيق ؟

المشكلة في التطبيق هنا ان ويندوز 10 لا يحمل تعريفات بلايستيشن 4 فالحل هنا ان تقوم بمحاكاة تعريف ذراع التحكم كأنها ذراع تحكم XBox. حيث ان ذراع التحكم الخاص بأجهزة XBox يعمل على نظام ويندوز بدون مشاكل. و هذا ما يقوم به التطبيق. فيصبح ذراع تحكم بلايستيشن 4 بالنسبة لنظام ويندوز 10 عبارة عن ذراع تحكم XBox لتستعمله.