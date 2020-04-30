كيفية توصيل ذراع تحكم بلايستيشن 4 على نظام ويندوز

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على ويندوز 10 يمكنك لعب العديد من الألعاب بسهولة. و استعمال ذراع بلايستيشن 4 في الألعاب امر جيد جداً ايضاً. فلماذا لا تخلط بين الإثنين. و استعمال ذراع تحكم جهاز الألعاب الشهير على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. في الواقع فهذا الأمر ممكن. في هذا الموضوع سنناقش كيف يمكنك تعريف ذراع التحكم على جهازك الشخصي.
ماذا تحتاج ؟
- جهاز يعمل بنظام ويندوز 10
- ذراع تحكم بلايستيشن 4
- ان يدعم جهازك البلوتوث او ان تستعمل جهاز بلوتوث توصله بالجهاز
- تطبيق DS4Windows يمكنك تحميله من هنا
تحميل التطبيق
- قم بزيارة صفحة تحميل التطبيق من الرابط بالأعلى
- قم بالضغط على ملف التطبيق الموضح بالصورة
- بعد التحميل و فك الضغط قم بتشغيل ملف DS4Windows
تشغيل ذراع بلايستيشن 4 على ويندوز 10
لإستعمال التطبيق هناك يجب عليك توصيل ذراع التحكم في الجهاز. بعد ذلك سيقوم التطبيق بقرائة وجود ذراع التحكم بدون مشاكل. و منه تستطيع تفعيل الذراع و سيعمل بكفائة على النظام. و لتستطيع استعماله في الألعاب بعد ذلك.
1- قم بالضغط على زر PS و زر Select في ذراع التحكم حتى يبدأ بالإضائة باللون الأبيض
2- على جهاز الكمبيوتر افتح تطبيق Settings
3- اختر Devices
4- اضغط على Add Bluetooth or other Devices
5- اختر اول اختيار “Bluetooth”
6- سيظهر ذراع التحكم اضغط عليه ليتم توصيله بالجهاز
7- بعد توصيل الذراع بالجهاز سيظهر لك الذراع في تطبيق DS4Windows كالتالي
8- يمكنك تغيير لون اضائة الذراع من زر الألون الموجود بجانب اسم الذراع
9- اضغط على تبويب Settings
10- اضغط على Controller/Driver Setup
11- ستظهر لك النافذة الآتية اضغط على زر Install the DS4 Driver
12- انتظر حتى يتحول نص الزر الى Install Complete
13- الآن ذراع التحكم جاهز للعمل و يمكنك استعماله بسهولة
ما الفكرة من التطبيق ؟
المشكلة في التطبيق هنا ان ويندوز 10 لا يحمل تعريفات بلايستيشن 4 فالحل هنا ان تقوم بمحاكاة تعريف ذراع التحكم كأنها ذراع تحكم XBox. حيث ان ذراع التحكم الخاص بأجهزة XBox يعمل على نظام ويندوز بدون مشاكل. و هذا ما يقوم به التطبيق. فيصبح ذراع تحكم بلايستيشن 4 بالنسبة لنظام ويندوز 10 عبارة عن ذراع تحكم XBox لتستعمله.
المصدر الأصلي : عرفني