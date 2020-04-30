علوم وتكنولوجيا

كيفية توصيل ذراع تحكم بلايستيشن 4 على نظام ويندوز

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كيفية توصيل ذراع تحكم بلايستيشن 4 بنظام ويندوز 10

على ويندوز 10 يمكنك لعب العديد من الألعاب بسهولة. و استعمال ذراع بلايستيشن 4 في الألعاب امر جيد جداً ايضاً. فلماذا لا تخلط بين الإثنين. و استعمال ذراع تحكم جهاز الألعاب الشهير على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. في الواقع فهذا الأمر ممكن. في هذا الموضوع سنناقش كيف يمكنك تعريف ذراع التحكم على جهازك الشخصي.

ماذا تحتاج ؟

  • جهاز يعمل بنظام ويندوز 10
  • ذراع تحكم بلايستيشن 4
  • ان يدعم جهازك البلوتوث او ان تستعمل جهاز بلوتوث توصله بالجهاز
  • تطبيق DS4Windows يمكنك تحميله من هنا

تحميل التطبيق

  1. قم بزيارة صفحة تحميل التطبيق من الرابط بالأعلى
  2. قم بالضغط على ملف التطبيق الموضح بالصورة
  3. بعد التحميل و فك الضغط قم بتشغيل ملف DS4Windows

كيفية توصيل ذراع تحكم بلايستيشن 4 على نظام ويندوز 1

تشغيل ذراع بلايستيشن 4 على ويندوز 10

لإستعمال التطبيق هناك يجب عليك توصيل ذراع التحكم في الجهاز. بعد ذلك سيقوم التطبيق بقرائة وجود ذراع التحكم بدون مشاكل. و منه تستطيع تفعيل الذراع و سيعمل بكفائة على النظام. و لتستطيع استعماله في الألعاب بعد ذلك.

1- قم بالضغط على زر PS و زر Select في ذراع التحكم حتى يبدأ بالإضائة باللون الأبيض

2- على جهاز الكمبيوتر افتح تطبيق Settings

3- اختر Devices

كيفية توصيل ذراع تحكم بلايستيشن 4 على نظام ويندوز 2

4- اضغط على Add Bluetooth or other Devices

كيفية توصيل ذراع تحكم بلايستيشن 4 على نظام ويندوز 3

5- اختر اول اختيار “Bluetooth”

كيفية توصيل ذراع تحكم بلايستيشن 4 على نظام ويندوز 4

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6- سيظهر ذراع التحكم اضغط عليه ليتم توصيله بالجهاز

7- بعد توصيل الذراع بالجهاز سيظهر لك الذراع في تطبيق DS4Windows كالتالي

كيفية توصيل ذراع تحكم بلايستيشن 4 على نظام ويندوز 5

8- يمكنك تغيير لون اضائة الذراع من زر الألون الموجود بجانب اسم الذراع

9- اضغط على تبويب Settings

10- اضغط على Controller/Driver Setup

كيفية توصيل ذراع تحكم بلايستيشن 4 على نظام ويندوز 6

11- ستظهر لك النافذة الآتية اضغط على زر Install the DS4 Driver

كيفية توصيل ذراع تحكم بلايستيشن 4 على نظام ويندوز 7

12- انتظر حتى يتحول نص الزر الى Install Complete

كيفية توصيل ذراع تحكم بلايستيشن 4 على نظام ويندوز 8

13- الآن ذراع التحكم جاهز للعمل و يمكنك استعماله بسهولة

ما الفكرة من التطبيق ؟

المشكلة في التطبيق هنا ان ويندوز 10 لا يحمل تعريفات بلايستيشن 4 فالحل هنا ان تقوم بمحاكاة تعريف ذراع التحكم كأنها ذراع تحكم XBox. حيث ان ذراع التحكم الخاص بأجهزة XBox يعمل على نظام ويندوز بدون مشاكل. و هذا ما يقوم به التطبيق. فيصبح ذراع تحكم بلايستيشن 4 بالنسبة لنظام ويندوز 10 عبارة عن ذراع تحكم XBox لتستعمله.

المصدر الأصلي : عرفني

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الكلمات الدلائليه
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