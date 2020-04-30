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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف LG Premier Pro Plus للمرة الأولى خلال شهر يناير الماضي، إلا LG لم تكشف النقاب عن هذا الإصدار حتى الآن، واليوم تأتي تفاصيل جديدة حول هذا الإصدار في تسريبات نشرت عبر منصة جوجل بلاي.
يضم هاتف LG Premier Pro Plus منخفض التكلفة رقاقة معالج MediaTek Helio P22 بأربعة من أنوية Cortex-A53، كما يأتي بدقة 720 بيكسل في الشاشة، ويتميز بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام.
كما ينطلق هاتف LG Premier Pro Plus بنظام تشغيل Android 9.0، ويدعم التخزين الخارجي عبر microSD، أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة خلفية مزدوجة إلا أن التسريبات لم تكشف عن الكثير من تفاصيل إعدادات الكاميرة، حيث يأتي المستشعر الثاني بزوايا عرض واسعة.
أيضاً يأتي هاتف LG Premier Pro Plus بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما يضم الهاتف زر مخصص لمساعد جوجل الإفتراضي، وتشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم منفذ USB C، و FM، مع مدخل 3.5 للسماعات.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول هاتف LG Premiere Pro Plus الذي ينطلق قريباً بكاميرة مزدوجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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