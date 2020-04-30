MediaTek تعتزم الإعلان عن معالج إقتصادي جديد متوافق مع شبكات 5G في الأسبوع المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - أرسلت شركة MediaTek دعوات لحضور حدث في اليوم السابع من شهر مايو المقبل سيتم فيه الكشف عن معالج جديد متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G للعالم. ونظرًا للوصف المرافق للدعوة، فمن المحتمل أن يكون هذا المعالج الجديد موجهًا للهواتف المتوسطة.

تمتلك الشركة بالفعل المعالج MediaTek Dimensity 800 بإعتباره المعالج المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G المصمم للهواتف الذكية المتوسطة من الشركة، وهناك أيضًا المعالجين MediaTek Dimensity 1000 و MediaTek Dimensity 1000L المصممين للهواتف الذكية الأكثر تميزًا. إذن، ما هي الهواتف التي سيستهدفها المعالج الجديد؟

يذكر المسرب الصيني Digital Chat Station أن هناك معالج قادم يُدعى MediaTek MT6853 سيستهدف الهواتف الذكية الإقتصادية. الإسم التسويقي لهذا المعالج لا يزال غير معروف، ولكن المعالج MediaTek Dimensity 800 هو MediaTek MT6873V. يُقال أن العمل على المعالج MediaTek Dimensity 2000 يتقدم وفقًا للخطة أيضًا.

Advertisements

يهدف الهاتف Redmi K30i إلى خفض تكلفة الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G إلى 250 دولار أمريكي ولهذا السبب قرر إستخدام المعالج MediaTek Dimensity 800. ومن المتوقع أيضًا أن يستخدم الهاتف Oppo A92s نفس المعالج. عمومًا، سنتأكد من كل شيء في الأسبوع المقبل عندما تكشف لنا شركة MediaTek عن المعالج الجديد.