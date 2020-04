الهاتف Xiaomi Black Shark 2 يبدأ بتلقي تحديث Android 10 مع واجهة JoyUI 11

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت واحدًا من ملاك هاتف الألعاب المميز Xiaomi Black Shark 2، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أن شركة Xiaomi بدأت اليوم بإصدار تحديث Android 10 لهذا الهاتف. هذا التحديث الجديد يبلغ حجمه 1.9 جيجابايت، ويجلب معه كافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10، ويجلب معه كذلك واجهة JoyUI 11 الجديدة التي صممتها شركة Xiaomi لتعزز تجربة اللعب على هواتفها الذكية المصممة للاعبين قدر الإمكان.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Xiaomi قررت إصدار تحديث Android 10 الجديد لعدد محدود من ملاك الهاتف Xiaomi Black Shark 2 الآن، ولكنها ستقوم بإصدار هذا التحديث لبقية المستخدمين إبتداءً من 6 مايو. لذلك، في حالة إذا لم تتلقى التحديث الآن، فسوف تحصل عليه في أوائل الشهر المقبل.

كما سبق وأشرنا، فهذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.

Finally😅😅😅what everyone have been asking for months is here, JOYUI11. Today we will push the 1st wave to certain Black Shark 2 devices and from 30th April, the Black Shark pro. This will be the initial test pushing. From 6th May we will start to push the OTA for everyone. pic.twitter.com/OKOqsEh0J2