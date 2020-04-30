Realme بدأت رسميًا بعرض الهاتف Realme X50m 5G للبيع، ويكلف 282$

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Realme عن الهاتف Realme X50m 5G في الأسبوع الماضي واليوم أصبح هذا الهاتف متاحًا للشراء في الصين. الشركة الصينية قررت خفض السعر الرسمي للهاتف بنحو 100 يوان صيني خلال الأيام الثلاثة الأولى، وبالتالي هذا يعني أن الهاتف سيُعرض للبيع إلى غاية يوم الجمعة المقبل مقابل 1999 يوان صيني، وهو ما يُعادل 282 دولار أمريكي.

للتذكير، فقد قررت شركة Realme تزويد الهاتف Realme X50m 5G الجديد بالمعالج Snapdragon 765G، وهو نفسه المعالج المستخدم في الهاتف Realme X50 5G. وبغض النظر عن المعالج، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وبثقب عريض في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة التي تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 16 ميغابكسل والكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل.

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الهاتف Realme X50m 5G الجديد يضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

هذا الهاتف الأحدث من شركة Realme يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة Realme UI التابعة لشركة Realme نفسها.