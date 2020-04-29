شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تعيد أبل فتح بعض متاجرها المغلقة بسبب كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مارس الماضى، أعلنت شركة أبل أن جميع متاجرها - باستثناء تلك الموجودة في الصين الكبرى - ستظل مغلقة بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن تقرير صادر عن بلومبرج، نقلا عن ديردري أوبراين نائب رئيس قطاع التجزئة بشركة أبل قالت إنه من المتوقع أن تعيد الشركة فتح "المزيد من" متاجر البيع بالتجزئة في مايو.

ويستشهد التقرير بموظفي التجزئة المطلعين على الأمر، الذين يدعون أن أوبرين قالت هذا في تحديث أسبوعي عبر مكالمة فيديو، وبحسب ما ورد قالت أوبراين: "نواصل تحليل هذا الوضع الصحي في كل مكان، وأتوقع أننا سنعيد فتح العديد من المتاجر الأخرى في مايو".

ولا يشير التقرير إلى المناطق التي كانت أوبراين تشير إليها، ولكنها تقول أن بعض هذه المناطق من المتوقع أن تكون في الولايات المتحدة، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعادت أبل فتح متجرها الوحيد للبيع بالتجزئة في كوريا الجنوبية في 18 أبريل، مما جعلها أول موقع يعود إلى العمل بعد أن أغلقت جميع المتاجر خارج الصين الكبرى الشهر الماضي بسبب تفشي الفيروس التاجي.

Advertisements

وقالت الشركة بحسب تقرير لرويترز: "كوريا الجنوبية حققت تقدما كبيرا خلال انتشار COVID-19 ونحن متحمسون للإعلان عن إعادة فتح Apple Garosugil"، وقد قامت أبل بتحديث صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة به أيضًا، وتفصيل ما يمكن للعملاء القيام به من أجل إصلاح منتجاتهم، وكم من الوقت سيستغرق من بين أمور أخرى.

ومع ذلك، ستظل متاجر أبل عبر الإنترنت مفتوحة في جميع أنحاء العالم، وللحصول على الخدمة والدعم، يمكن لعملاء أبل زيارة موقع الدعم الخاص بالشركة.

وفي الآونة الأخيرة، أطلقت شركة أبل أكثر هواتف أيفون بأسعار معقولة في أربع سنوات، iPhone SE، حيث تم توفير iPhone SE الجديد تمامًا عبر الطلب المسبق بدءًا من 17 أبريل في الولايات المتحدة، وتم طرحه للبيع في 24 أبريل.