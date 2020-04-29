شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يعلن تمويل دراستين لتتبع انتشار كورونا والمساعدة فى التوصل للقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيس بوك عن تمويل مؤسسته الخيرية "تشان زوكربيرج" دراستين بحثيتين، بالتعاون مع جامعتى UCSF و Stanford، فى محاولة لتتبع انتشار فيروس كورونا بالولايات المتحدة، والحفاظ على معدل العدوى منخفضا حتى التوصل إلى لقاح يمكنه القضاء نهائيا على Covid-19، ضمن جهوده لمكافحة انتشار الفيروس التاجى.

وقال زوكربيرج بمنشور عير حسابه الرسمى على الشبكة الاجتماعية: "لفهم انتشار Covid-19، تمول مبادرة Chan Zuckerberg دراستين بحثيتين كبيرتين جنبًا إلى جنب مع UCSF و Stanford التى ستشمل أبحاثا واسعة بعلم الأمصال واختبار PCR فى منطقة خليج الولايات المتحدة، إذ ستوفر الدراسة الأولى معلومات حول معدلات العدوى المتغيرة من أجل مساعدة صانعى القرارات حول كيفية إعادة فتح الاقتصاد بأمان، وسيشمل ذلك إجراء آلاف اختبارات تفاعل PCR والأمصال شهريًا على مدى فترة 9 أشهر لمعرفة معدلات التغير فى معدل الإصابة والتعرض على مستوى السكان".

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وأضاف زوكربيرج: "ستركز الدراسة الثانية على العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى منطقة الخليج لفحص ما إذا كانت الأجسام المضادة لـ Covid-19 تحمى الأفراد من العدوى المستقبلية - وإذا كان الأمر كذلك، فإلى متى، كما ستعطى هذه الدراسة الآلاف من العاملين فى الرعاية الصحية اختبارات PCR منتظمة وأمصال لتتبع التعرض والعدوى".

واستكمل زوكربيرج منشوره قائلا: "نحن نعمل أيضًا على ربط نتائج الاختبار هذه مع استقصاءات الأعراض التى تجريها Facebook و Carnegie Mellon، ويمكن أن توفر بيانات أساسية يمكننا ربطها بمستويات الأعراض التى يبلغ عنها الأشخاص فى المناطق المحلية حول العالم لتحديد مستويات العدوى والتعرض بشكل أكثر دقة على مستوى العالم، كما ستوفر هذه الدراسات معًا بيانات مهمة حول كيفية الحفاظ على معدل انتقال الفيروس منخفضًا حتى يكون لدينا أدوية فعالة أو لقاح، وكيفية حماية العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى جميع أنحاء العالم، شكرًا لكل من يعمل على تجميع هذه الدراسات معًا".