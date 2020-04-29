شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدفع 18 مليون دولار لتسوية دعوى فيس تايم القضائية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت شركة أبل على دفع 18 مليون دولار لتسوية قضية تتهم الشركة بخرق FaceTime عمدا على نظام iOS 6، وجادل محامي الدعوى الجماعية، التي رفعت في عام 2017، بأن عملاق التكنولوجيا عطل تطبيق مكالمات الفيديو على أيفون 4 و4S كإجراء لتوفير التكاليف.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، تستخدم أبل الاتصال المباشر من نظير إلى نظير وطريقة أخرى تعتمد على خوادم الجهات الخارجية لمكالمات FaceTime، ومع ذلك، بسبب نزاع براءات الاختراع الذي ينطوي على طريقة نظير إلى نظير مع VirnetX، كان على عملاق التكنولوجيا الاعتماد بشكل أكبر على خوادم الطرف الثالث، مما يكلفه ملايين الدولارات.

وقد أصدرت شركة أبل في نهاية المطاف تقنية جديدة من نظير إلى نظير مع iOS 7، فيما قال المدعين أن الشركة كسرت التطبيق عن قصد لإجبار المستخدمين على ترقية منصاتهم بناءً على الأدلة المقدمة كجزء من قضية VirnetX.

وبينما ستدفع شركة أبل18 مليون دولار لتسوية القضية، لا يحصل أي من المدعين على تعويضات ضخمة - أو الكثير من العوائد على الإطلاق، فيما يحصل كل عضو في الفصل على 3 دولارات فقط لكل جهاز متأثر، وسيزداد هذا المبلغ فقط إذا اختار البعض عدم المطالبة بشيكاتهم.