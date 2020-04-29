شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يتيح للمستخدمين جمع التبرعات عبر البث المباشر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت خدمة انستجرام اتاحة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين جمع التبرعات أثناء البث المباشر، حيث إن هذه الميزة تفيد بشكل أساسي المشاهير الذين لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة، بحيث يظهرون في بث مباشر ويمكن للمشاهدين أثناء البث التبرع بمبالغ مالية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيمكن لمنشئ البث تحديد الجهة التي ستحصل على التبرعات، كما يمكنهم معرفة عدد المتبرعين الإجمالي ومقدار التبرعات الإجمالية خلال حدوثها ضمن البث، وكذلك معرفة مقدار التبرع لكل متبرع وذلك لذكره في البث كنوع من التشجيع أو التمييز.

وأشار التقرير إلى أن انستجرام لن يقتطع أي عمولة أو حصة من مقدار المبالغ المالية التي يتم جمعها بهذه الطريقة، فيما كان انستجرام سبق وأن أتاح ملصق جديد خاص بجمع التبرعات من خلال مشاهدة القصص، لكن الشبكة أضافت الآن هذه الإمكانية للبث المباشر كونها مناسبة أكثر وتنال اهتمام المتابعين بشكل أكبر من القصص.

وقد نمى عدد مستخدمي ميزة البث المباشر في انستجرام ضمن الولايات المتحدة بنحو 70% مؤخراً، وهذا ما جعل انستجرام يركز عليها بشكل أكبر ويجعلها أبسط من خلال نقلها إلى قسم IGTV.

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على جانب أخر وفي محاولة من "فيس بوك" وإنستجرام لجعل انتشار الدعاية الأجنبية أكثر صعوبة، أعلنا عن ميزة جديدة ستضيف تلقائيًا تحذيرات بارزة إلى المنشورات الصادرة من حسابات داخل الولايات المتحدة، ولكن يتم تشغيلها من بلد آخر.

ومع إطلاق التحديث، ستظهر بالمنشورات الخاصة بحسابات تتمتع بانتشار كبير على فيس بوك وإنستجرام، بتحذيرات وتصنيفات تنبه المتابعين بمكان وجود صاحب الحساب، كما سيعرض قسم "about" أيضًا رسائل حول مكان تواجد صاحب الحساب.

وستظهر الرسالة التالية داخل تطبيق إنستجرام: "هذا الحساب والعديد من متابعيه يستندون إلى مواقع مختلفة". ستظهر ملاحظة مماثلة على مشاركات فيس بوك أيضا.