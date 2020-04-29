شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 2020 قد يصبح العام الأكثر سخونة على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد صادر عن الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، أنه من المرجح أن يكون 2020 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق على الرغم من الانخفاضات الكبيرة في تلوث الهواء أثناء إجراءات إغلاق فيروس كورونا ، فهناك فرصة بنسبة 75 % أن يكون عام 2020 هو الأعلى حرارة في التاريخ المسجل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على الرغم من الانخفاضات الكبيرة في تلوث الهواء في جميع أنحاء العالم أثناء إجراءات إغلاق COVID-19، يتوقع علماء المناخ أن درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع بسبب كمية الغازات الدفيئة التراكمية الموجودة بالفعل في الغلاف الجوي.

قالت وكالة NOAA إنه في حالة عدم تسجيل هذا العام للأكثر سخونة على الإطلاق، فإنه من المؤكد أن يتم تصنيفها في المراكز الخمسة الأولى.

وقال كارستن هاوستين، عالِم المناخ بجامعة أكسفورد، "ستنخفض الانبعاثات هذا العام، لكن التركيزات تستمر في الارتفاع"، مضيفا "من غير المرجح أن نتمكن من ملاحظة أي تباطؤ في تراكم مستويات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي."

أضاف هاوستين، "لكن لدينا فرصة فريدة الآن لإعادة النظر في خياراتنا واستخدام أزمة كورونا كعامل محفز لوسائل أكثر استدامة للنقل وإنتاج الطاقة".

Advertisements

وكان قدر تقدير سابق من مكتب الأرصاد الجوية احتمالات عام 2020 كونه العام الأكثر سخونة حتى الآن على الإطلاق بنسبة 50 %.

كما أصدر معهد جودارد لدراسات الفضاء في نيويورك التابع لناسا مؤخرًا تقريرهم الخاص الذي يمنح فرصة بنسبة 60 % أن يتجاوز 2020 أعلى ارتفاع سابق لعام 2016.

سواء أكان هذا العام سيحطم الرقم القياسي السابق أم لا، يتفق علماء المناخ على أن اتجاه الاحترار في السنوات الأخيرة يمكن أن يؤدي إلى كارثة بيئية.

وشهد عام 2020 بالفعل عددًا من الارتفاعات القياسية، حيث سجل أعلى درجات الحرارة في شهر يناير، وشهدت بعض أجزاء أوروبا درجات حرارة 10.8 درجة فهرنهايت أكثر دفئًا من متوسطات 1981-2010.

كما أنه في فبراير، وصلت درجات الحرارة في القارة القطبية الجنوبية إلى درجة صادمة 68 درجة فهرنهايت، وكان متوسط درجات الحرارة العالمية ثاني أعلى درجة حرارة على الإطلاق بعد عام 2016.