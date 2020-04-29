شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 2020 قد يصبح العام الأكثر سخونة على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على الرغم من الانخفاضات الكبيرة في تلوث الهواء في جميع أنحاء العالم أثناء إجراءات إغلاق COVID-19، يتوقع علماء المناخ أن درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع بسبب كمية الغازات الدفيئة التراكمية الموجودة بالفعل في الغلاف الجوي.
قالت وكالة NOAA إنه في حالة عدم تسجيل هذا العام للأكثر سخونة على الإطلاق، فإنه من المؤكد أن يتم تصنيفها في المراكز الخمسة الأولى.
وقال كارستن هاوستين، عالِم المناخ بجامعة أكسفورد، "ستنخفض الانبعاثات هذا العام، لكن التركيزات تستمر في الارتفاع"، مضيفا "من غير المرجح أن نتمكن من ملاحظة أي تباطؤ في تراكم مستويات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي."
أضاف هاوستين، "لكن لدينا فرصة فريدة الآن لإعادة النظر في خياراتنا واستخدام أزمة كورونا كعامل محفز لوسائل أكثر استدامة للنقل وإنتاج الطاقة".
وكان قدر تقدير سابق من مكتب الأرصاد الجوية احتمالات عام 2020 كونه العام الأكثر سخونة حتى الآن على الإطلاق بنسبة 50 %.
كما أصدر معهد جودارد لدراسات الفضاء في نيويورك التابع لناسا مؤخرًا تقريرهم الخاص الذي يمنح فرصة بنسبة 60 % أن يتجاوز 2020 أعلى ارتفاع سابق لعام 2016.
سواء أكان هذا العام سيحطم الرقم القياسي السابق أم لا، يتفق علماء المناخ على أن اتجاه الاحترار في السنوات الأخيرة يمكن أن يؤدي إلى كارثة بيئية.
وشهد عام 2020 بالفعل عددًا من الارتفاعات القياسية، حيث سجل أعلى درجات الحرارة في شهر يناير، وشهدت بعض أجزاء أوروبا درجات حرارة 10.8 درجة فهرنهايت أكثر دفئًا من متوسطات 1981-2010.
كما أنه في فبراير، وصلت درجات الحرارة في القارة القطبية الجنوبية إلى درجة صادمة 68 درجة فهرنهايت، وكان متوسط درجات الحرارة العالمية ثاني أعلى درجة حرارة على الإطلاق بعد عام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تقرير: 2020 قد يصبح العام الأكثر سخونة على الإطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.