نتائج “فظيعة” وصادمة حول اختبارات فيروس كورونا

وأفاد بأن تلك النتائج الخاطئة ستجعل هؤلاء معرضين للخطر بشكل كبير وللإصابة بالفيروس بشكل حقيقي وهم يعتقدون أنهم أصيبوا بـ”كورونا”.

وأجرى فريق من أطباء ومختصون اختبارات التحقق وهي ضمن تعاون بين جامعة كاليفورنيا في كل من سان فرانسيسكو وبيركلي، ومركز “تشان زوكيبيرغ بيوهب”، ومعهد بحوث الجينوم.

ويعني الإيجابي الكاذب أنه سيتم إخبار شخص ما بأنه مصاب بالفعل بفيروس كورونا، وهو أمر غير صحيح ما اعتبره التقرير يشكل خطرا محتملا على البعض بأن يعتقدوا أنهم محصنون ضد الفيروس عندما لا يزالون بالفعل عرضة للخطر.

وأجرى فريق المشروع اختبارات لـ 12 فحصا مختلف للأجسام المضادة، وأظهر أحدها نتائج إيجابية خاطئة بأكثر من 15 في المئة، ما يعني أن عينة من كل 7 عينات تعطي نتيجة إيجابية خاطئة، فيما أعطت ثلاثة اختبارات نتائج إيجابية خاطئة بـ 10 في المئة من العينات.

وتقول الطبيبة كارين بيرن التي شاركت في التحقق من الاختبارات إنه “أمر فظيع حقاً”.

واشارت إلى أنه من غير الواقع الاعتقاد أن جميع الاختبارات ستكون دقيقة طول الوقت، ولكن المعدلات الإيجابية الكاذبة يجب ألا تتجاوز نسبة 5 في المئة، وفي الاختبارات المثالية لا تتجاوز 2 في المئة.

Advertisements

وترى بيرن أن تخفيف الشروط والمعايير من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية “FDA” هو أحد أسباب ارتفاع معدلات الاختبارات الخاطئة، خاصة بعدما سمحت للشركات ببيع الاختبارات من دون التأكد من نتائجها، وهو ما استفاد منه 175 جهة مطورة لهذه الاختبارات.

ويرى الطبيب ألكسندر مارسون أن هذه النتائج تشكل صافرة إنذار ودعوة للاستيقاظ، إذ لا يمكن الاعتماد على الاختبارات غير الموثوقة.

وأضاف أن هذه النتائج ستظلل المصابين والعاملين في الأجهزة الطبية في الوقت الذي نحتاج فيه إلى معلومات دقيقة لتوجيه مسار الأزمة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس 3.1 مليون شخص، أكثر من مليون شخص بينهم في الولايات المتحدة، فيما بلغ إجمالي أعداد الوفيات أكثر من 217 ألف شخص.