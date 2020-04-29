تكنولوجيا: VIVO G1 أول إصدار مرتقب من سلسلة جديدة من هواتف VIVO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة Vivo قريباً أول إصدار من سلسلة جديدة من هواتفها الذكية تنطلق بعلامة G التجارية، حيث ينطلق هاتف الشركة الأول من السلسلة بعنوان VIVO G1.

تشير أحدث التسريبات إلى خطط Vivo لإطلاق خط إنتاج جديد من هواتفها الذكية خلال شهر مايو، على أن تأتي سلسلة الهواتف الجديدة بعلامة G التجارية.

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ولقد قدمت التسريبات التي نشرت على Weibo بعض التفاصيل حول مواصفات الإصدار الأول المرتقب من السلسلة VIVO G1، حيث يأتي الهاتف بمواصفات تحاكي هاتف Vivo S6 مع شاشة OLED بحجم 6.44 إنش، ودقة عرض FHD بلس أو دقة 2400 في 1080 بيكسل، كما يأتي الهاتف بتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف VIVO G1 يضم رقاقة معالج Exynos 980 بسرعة 2.2Ghz، كما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 84 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل، لذا نترقب الإعلان الرسمي في شهر مايو لنتعرف على تفاصيل أوضح حول هذا الإصدار.

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