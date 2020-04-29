تسريب سعر ومواصفات الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - كما أوضحنا لكم في وقت سابق من هذا اليوم، فمن المقرر أن تقوم شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite يوم غد الخميس ليكون بمثابة البديل الأرخص للهاتف Xiaomi Mi Note 10 الحالي. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم تسريب المواصفات التقنية الكاملة لهذا الهاتف جنبًا إلى جنب مع السعر.

المعلومات التي حصلنا عليها الآن تفيد أن الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite سيأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.47 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 730G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5260mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.

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الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite سيضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن التسريب الجديد كشف لنا أن الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite سيُكلف 24500 روبل روسي، وهو ما يُعادل 345 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. عمومًا، سنتأكد من كل شيء يوم غد الخميس، لذلك لا تتسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.