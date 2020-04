تقرير جديد يقترح وصول Galaxy Fold 2 بسعر أرخص بنحو 100$، ويؤكد دعمه للقلم S Pen

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة سامسونج على خليفة الهاتف القابل للطي Galaxy Fold والذي سيكون أرخص قليلاً وأفضل بكثير. نشر Ross Young من Display Supply Chain Consultants تفاصيل عديدة حول الهاتف القابل للطي القادم من الشركة الكورية الجنوبية، بما في ذلك السعر.

ووفقا للمعلومات الجديدة التي تم الإدلاء بها، فسوف يتم تسعير الهاتف Galaxy Fold 2 بين 1780$ و 1880$ على عكس الهاتف Galaxy Fold الحالي الذي يُكلف 1980$. ويقول Ross Young أنه سيتم الكشف عن الهاتف جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series في شهر أغسطس المقبل، ويتوقع أن يتم البدء بشحن الهاتف في شهر سبتمبر.

هذه ليست مصادفة، فالشاشة القابلة للطي الجديدة المستخدمة في Galaxy Fold 2 ستدعم القلم الإلكتروني S Pen. ويُشاع بأن هذه الشاشة ستمتاز بحجم 7.59 إنش وبدقة 1689×2213 بكسل، وسيتم حمايتها بطبقة Ultra Thin Glass الزجاجية، تمامًا مثل Galaxy Z Flip. هناك أيضًا حديث عن دعم هذه الشاشة لمعدل التحديث 120Hz.

أما بالنسبة للشاشة الخارجية، فقد تردد كذلك أنها ستشهد زيادة في الحجم والدقة بحيث تردد أنها ستأتي في الهاتف Galaxy Fold 2 القادم بحجم 6.23 إنش وبدقة 2267×819 بكسل وستمتاز بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية.

من ناحية أخرى، تردد كذلك أن شركة سامسونج ستقوم في الهاتف Galaxy Fold 2 الجديد بترقية دقة الكاميرا الأمامية إلى 64 ميغابكسل وسيتم إرفاقها بكاميرتين إضافيتين، واحدة تمتاز بدقة 12 ميغابكسل والأخرى تمتاز بدقة 16 ميغابكسل. هذا الأمر يجعلنا نشك فيما إذا كانت شركة سامسونج تنوي إستخدام نفس الكاميرا الثلاثية الموجودة في كل من Galaxy S20 و +Galaxy S20 في الهاتف Galaxy Fold 2.

الهاتف Galaxy Fold 2 أو أيًا كان إسمه سيدعم أيضًا شبكات الجيل الخامس 5G، وسيحصل على ذاكرة تخزينية أصغر بحجم 256GB لخفض التكاليف من أجل عرض الهاتف بسعر أرخص في السوق.

More Galaxy Fold 2 Leaks:

Camera - The main camera consists of a triple camera configuration with 12MP/16MP/64MP lenses with dual optical image stabilization vs. last year at 12/12/16MPs.