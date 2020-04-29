جوجل تدخل المنافسة عبر جعل مؤتمرات الفيديو مجانية للجميع بواسطة خدمة Google Meet

وبالرغم من أنك لن تتكمن من جدولة مكالمات (Google Meet) المجانية على الفور، فأن جوجل تتيح إمكانية الوصول إلى تطبيق (Google Meet) للمستخدمين مجانًا تدريجيًا، بدءًا من الأسبوع المقبل، وقد يستغرق الأمر بضعة أسابيع قبل أن يتمكن الجميع من الوصول إليها.

وتقتصر الحسابات المجانية بعد شهر سبتمبر على الاجتماعات التي لا تستغرق أكثر من 60 دقيقة، لكن حتى ذلك الحين، يمكنك الدردشة طالما تريد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحد الحقيقي الآخر الوحيد هو أن الاجتماعات لا يمكن أن تضم أكثر من 100 مشارك.

ولا تزال تحصل على مشاركة الشاشة والتسميات التوضيحية في الوقت الفعلي والتخطيط المتجانس الجديد الذي قدمته الشركة قبل بضعة أيام فقط.

Advertisements

ويحتاج المستخدمون إلى حساب جوجل للمشاركة في الاجتماعات، وتزعم عملاقة البحث أن المستخدمين يحصلون في المقابل على منصة أكثر أمانًا، وذلك لأنه من الصعب تخمين كلمة سر الاجتماع ولأن الأداة تعمل عبر المتصفح، وبالتالي فإنها أقل عرضة لخطر التهديدات الأمنية.

وقالت (سميتا هاشم) Smita Hashim، مديرة إدارة المنتجات في (Google Cloud): “أصبح عقد مؤتمرات الفيديو خدمة أساسية في ظل انتشار فيروس كورونا، وقد شهدنا ارتفاعًا في استخدام مؤتمرات الفيديو”.

وبالنظر إلى تزايد الحاجة إلى هذه الأدوات، فقد قررت جوجل جلب تطبيق (Google Meet) للمستخدمين الفرديين الآن، وذلك بالرغم من أن مديرة إدارة المنتجات في (Google Cloud) قد أشارت إلى أن بعض هذه الخطوات كانت على خريطة طريق الشركة من قبل.

ومن الواضح أن جوجل تريد منافسة (Zoom) و (Microsoft Teams)، ولن تتمكن عملاقة البحث من تحقيق ذلك بدون إصدار مجاني يسهل الوصول إليه من (Google Meet)، لذلك من المنطقي أن تبذل الشركة جهودًا لزيادة اعتماد تطبيقها من قبل المستخدمين بأسرع ما يمكن.

وبالإضافة إلى الوصول المجاني للجميع إلى (Google Meet)، فإن جوجل تطلق أيضًا إصدارًا جديدًا من (G Suite)، يطلق عليه (G Suite Essentials)، بحيث إن هذا الإصدار الجديد المخصص للفرق الصغيرة – المتضمن وصولًا إلى (Google Drive) و (Docs) و (Sheet) و (Slides) – سيكون متاحًا مجانًا حتى 30 سبتمبر.

وبالنسبة إلى مستخدمي المؤسسات، فإن جوجل تضيف أيضًا بعض الامتيازات حتى 30 سبتمبر، من ضمنها وصولًا مجانيًا إلى ميزات (Google Meet) المتقدمة لجميع عملاء (G Suite)، مثل القدرة على البث المباشر لما يصل إلى 100 ألف مشاهد، بالإضافة إلى تراخيص (Google Meet) إضافية مجانية دون الحاجة إلى عقد معدل.