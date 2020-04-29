تكنولوجيا: هاتف MEIZU 17 PRO يأتي قريباً بمستشعر عمق 3D في الكاميرة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Meizu إعلان تشويقي جديد تكشف من خلاله عن مواصفات جديدة لهاتف MEIZU 17 PRO الذي ينطلق قريباً بمستشعر عمق 3D في الكاميرة الخلفية.

تتوالى الإعلانات التشويقية التي تقدم من خلالها Meizu تفاصيل أكثر حول مواصفات سلسلة هواتف MEIZU 17 المرتقبة، وفي أحدث الإعلانات التي نشرت اليوم كشفت الشركة عن ملامح جديدة لإعدادات الكاميرة في إصدار Pro.

يركز الإعلان التشويقي الجديد على هاتف Meizu 17 Pro، ومستشعر عمق 3D، دون أن تقدم شركة Meizu الكثير من التفاصيل حول هذا المستشعر، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أنه يحاكي ماسح LiDAR المقدم من ابل.

Advertisements

ويضم هاتف Meizu 17 Pro إعدادات جيدة في الكاميرة الخلفية، لذا تشير التوقعات إلى أن الهاتف سيتميز بآداء جيد في الكاميرة الخلفية، كما سيدعم آداء جيد في مؤثرات portrait.

من جانب أخر تقدم Meizu سلسلة هواتف Meizu 17 بتقنية الشركة الجديدة mSmart 5G، التي تدعم توفير إستهلاك الطاقة مع تقنية 5G بنسبة تصل إلى 60%، لتستمر بطارية Meizu 17 بعمر شحن يصل إلى 11.77 ساعة، كما يدعم الهاتف ميزة الإقتران السريع بشبكات 5G.

وتعد هواتف Meizu 17 وMeizu 17 Pro أول إصدارات لشركة Meizu من هواتف 5G، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن الهواتف تأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش، ومعدل تحديث في الشاشة 90Hz، كما يدعم الهاتفين رقاقة معالج Snapdragon 865، مع معايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، ومعايير UFS 3.0 في السعة التخزينية، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، ومستشعر للبصمة في الشاشة.

المصدر

اعلان





