الهاتف Nokia 6.2 يبدأ بدوره اليوم بتلقي تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة HMD Global Oy اليوم عن إطلاق تحديث Android 10 للهاتف Nokia 6.2 مما يجعله الهاتف الثاني عشر في تشكيلة الشركة الفنلندية الذي يحصل على الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد.

سجل التغييرات يكشف أن التحديث يبلغ حجمه أكثر من 1.2 جيجابايت، ويجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتوقع المستخدمون الحصول على نظام التنقل بالإيماءات والوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل، وميزة الردود الذكية. هناك أيضًا إعدادات جديدة للخصوصية والموقع.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.