Xiaomi تقرر إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite يوم غد الخميس

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة Xiaomi يوم غد الخميس بإطلاق هاتف ذكي جديد يُدعى Xiaomi Mi Note 10 Lite، وهو الهاتف الذي سيصل كبديل إقتصادي للهاتف Xiaomi Mi Note 10. الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite الجديد سيحصل على نفس الواجهة الأمامية للهاتف Xiaomi Mi Note 10 الحالي، ولكنه سيحصل فقط على أربع كاميرات في الواجهة الخلفية جنبًا إلى جانب مع إثنين من فلاشات LED.

ليست هناك الكثير من المعلومات حول الهاتف، ولكن الشائعات السابقة ذكرت أن الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite سيصل مع شاشة OLED بحجم 6.47 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 730G، وبطارية بسعة 5260mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.

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الكاميرا ستكون الجزء الأكثر إهتمامًا في الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite الجديد لأن الكاميرا كانت الميزة الأبرز في الهاتف Xiaomi Mi Note 10 الحالي، فهذا الأخير جاء مع كاميرا أمامية بدقة 108 ميغابكسل، ولكن نحن لا نتوقع أن نرى هذه الكاميرا في الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite.

عمومًا، لا تنسوا العودة إلينا يوم غد الخميس للحصول على التفاصيل الكاملة، فنحن سنقوم بنشر كافة التفاصيل حول الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Lite بمجرد أن تكشف عنه شركة Xiaomi بشكل رسمي.