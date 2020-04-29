تسريب صور ومواصفات الهاتف Huawei P Smart 2020 قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا في الفترة الماضية أن شركة Huawei تستعد لإطلاق هاتف ذكي جديد من الفئة الإقتصادية يُدعى Huawei P Smart 2020 سيأتي في الأساس ليحل محل الهاتف Huawei P Smart 2019 الحالي. أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا الآن على بعض المعلومات حول مواصفات هذا الهاتف إلى جانب صورة تكشف لنا عن تصميم الجهاز.

توضح لنا الصور أن الهاتف سيأتي مع شاشة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل، وكاميرتين في الخلف يتواجد بجانبها مستشعر بصمات الأصابع. وعلاوة على ذلك، فهذه الصور تؤكد لنا أيضًا بأن هذا الهاتف سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة على الأقل تشمل الأزرق والأسود والأخضر.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد أوضح لنا تسريب اليوم أن الهاتف Huawei P Smart 2020 سيضم شاشة بحجم 6.21 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710F، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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التسريبات كشفت لنا كذلك أن الهاتف Huawei P Smart 2020 سيضم بطارية بسعة 3400mAh تقبل الشحن من خلال منفذ USB Type-C، ولكننا نعرف بأنه سيتم إرفاق هذا المنفذ بمنفذ السماعات 3.5mm، وبمنفذ مكبر الصوت. وبصرف النظر عن ذلك، فهذا الهاتف سيأتي على الأرجح مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.1.

للآسف، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Huawei P Smart 2020، ولكن من المرجح أن يتم إطلاق هذا الهاتف في أوروبا قريبًا مقابل 200 يورو تقريبًا مع العلم بأنه سيأتي مع فترة تجريبية مجانية لخدمة Huawei Music لمدة ثلاثة أشهر.