الإسوارة الذكية Amazfit X تدخل مرحلة الطلب المسبق، وإليكم مواصفاتها التقنية الكاملة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Amazfit التابعة لشركة Xiaomi في شهر ديسمبر الماضي بالإعلان عن تطويرها لإسوارة ذكية تضم شاشة OLED منحنية تُدعى Amazfit X، ولكنها قدمت لنا آنذاك لمحة فقط عن المواصفات التقنية لهذه الإسوارة الذكية.

الآن لدينا جميع المواصفات التقنية بعدما وصلت هذه الإسوارة الذكية إلى منصة التمويل الجماعي IndieGoGo. السعر المطلوب للداعمين الأوائل هو 149 دولار أمريكي، ولكن الشركة تقول أنها ستُكلف 329 دولار أمريكي عندما يتم إطلاقها في شهر أغسطس المقبل. الألوان المتاحة هي الأسود والذهبي.

تضم الإسوارة الذكية Amazfit X شاشة AMOLED منحنية بحجم 2.07 إنش وبدقة 640×206 بكسل تمتاز بسطوع عالي يصل إلى 400 شمعة. شركة Amazfit فخورة حقًا بتصميمها حيث أن الشاشة ليست فقط منحنية ولكن كل شيء منحني وصولاً إلى البطارية. إستخدمت الشركة عملية تتضمن تسخين الشاشة واللوحة الأم إلى غاية 700 درجة مئوية وكذلك عملية إنحناء تتألف من 6 خطوات. وبغض النظر عن ذلك، فقد قامت شركة Amazfit كذلك في إسوارتها الذكية الجديدة بالتخلص من جميع الأزرار الفعلية ودمج زر حساس للضغط على الجانب.

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تتضمن هذه الإسوارة الذكية كذلك مستشعر لضربات القلب والذي يعمل على مراقبة دقات القلب بدقة على مدار 24 ساعة بينما يقيس مستشعر الأشعة تحت الحمراء المجاور مستويات الأكسجين في الدم. من خلال الجمع بين جميع المستشعرات، يمكن للإسوارة أيضًا قياس مستويات التوتر لديك وتقييم معدل نومك. هناك أيضًا دعم لـ GPS و GLONASS، وهو أمر نادر الحدوث في قطاع إسوارات اللياقة البدنية.

الجزء الأفضل هو أن البطارية التي تبلغ سعتها 205mAh تستطيع الصمود لنحو سبعة أيام قبل أن تحتاج لإعادة الشحن مع العلم بأن هذه الإسوارة مصممة أيضًا لمقاوم المياه والغبار مما يعني أنه يمكنك غمرها في مياه بعمق 50 متر من دون أي مشاكل.

عندما تقوم بربط هذه الإسوارة الذكية مع التطبيق المرافق على هاتفك الذكي، ستمنحك الإسوارة العديد من المعلومات حول التمارين الرياضية وإعطائك 9 أوضاع مختلفة للتمارين الرياضية.