واتساب تفكر في تقديم قروض للمستخدمين في الهند

تشير الأنباء إلى أن خدمة واتساب تخطط لتقديم خدمات مالية إضافية للأشخاص في الهند، وذلك بعد أن بدأت اختبار ميزة الدفع عبر الهاتف المحمول في أكبر سوق لها قبل عامين، وبالرغم من أن ميزة (WhatsApp Pay) ما تزال في مرحلة الطرح التدريجي، إلا أن فيسبوك تحاول دخول عالم القروض في الهند.

وتكافح عملاقة التواصل الاجتماعي فيسبوك لنشر ميزة (WhatsApp Pay) في الهند، وكان عليها خوض العديد من المناقشات مع مؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند (NPCI) لضمان تسوية جميع المشاكل التنظيمية، وذكرت الشركةُ الائتمانَ في ملف تنظيمي كواحد من خطط أعمالها في الهند.

وأدرجت (WhatsApp Payments) الائتمان كأحد المجالات المهمة بالنسبة لها، في إيداع لوزارة شؤون الشركات في الهند، دون تقديم أي تفصيل حول الجوانب التقنية لعرض الائتمان، مما يثير التكهنات بأن الخدمة تتطلع إلى تقديم قروض صغيرة للمستخدمين، أو تقديم ائتمان مقابل عمليات الشراء من خلال منصة المدفوعات.

ومن المفترض إطلاق ميزة الائتمان أو القروض هذه بعد طرح ميزة (WhatsApp Pay) بشكل تجاري، ويتوقع أن يشهد قطاع التمويل الشخصي طفرة بسبب جائحة (COVID-19) غير المسبوقة، وتتطلع واتساب للاستفادة من هذا الطلب الجديد على الخدمات المالية الشخصية.

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ويأتي ذلك بعد أن أطلقت شركة أمازون خدمة (Amazon Pay Later) في الهند لتقديم ائتمان فوري على المشتريات من الموقع، ويشمل هذا القروض على مواد البقالة، وفواتير الخدمات العامة أيضًا، مع خيار السداد في شهر لاحق دون أي رسوم إضافية، أو تحويل المعاملات ذات المبالغ الكبيرة إلى أقساط شهرية لمدة تصل إلى 12 شهرًا بأسعار فائدة رمزية.

وبعد تلقي ترخيص مؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند (NPCI) في شهر فبراير من هذا العام، بدأت فيسبوك المرحلة الأولى من طرح ميزة (WhatsApp Pay)، ويقال إن هذا الطرح قد جلب خدمة الدفع إلى نحو 10 ملايين مستخدم في الهند.

وتستخدم خدمة دفع واتساب واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) لتمكين المعاملات عبر الهاتف المحمول، ومع ذلك، فإن واتساب لديها أكثر من 400 مليون مستخدم في الهند، ولن تسمح الحكومة بطرح خدمة الدفع بشكل كامل إلا بعد تسوية جميع نقاط الخلاف المعلقة مع مؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند.