جوجل تغلق شبكتها الاجتماعية التجريبية Shoelace

قررت شركة جوجل إغلاق (Google Shoelace)، وهي شبكتها الاجتماعية التجريبية على المستوى المحلي للأشخاص الذين يرغبون في العثور على آخرين للانضمام إليهم في أنشطة، مثل الرياضة، وقالت الشركة إن الخدمة لن تخرج من المرحلة التجريبية، وستغلق خوادم (Google Shoelace) في 12 مايو.

وأطلقت جوجل الشبكة الاجتماعية في شهر يوليو الماضي كوسيلة لمساعدة الأشخاص على الاجتماع في الحياة الواقعية بعد إغلاق خدمة (+Google) الفاشلة في شهر أبريل الماضي، إلى جانب إيقاف جوجل لمنصات عديدة، مثل (Orkut) و (Google Buzz) و (+Google) و (Allo) و (Google Wave).

وكانت الخدمة متاحة في مدينة نيويورك فقط، وهي عبارة عن تجربة من (Area 120)، الحاضنة الداخلية للشركة للمشاريع التجريبية، حيث شجعت جوجل الجهود المماثلة من خلال هذه الحاضنة، مما ساعد في ظهور تطبيقات، مثل (Rivet) و (Game Builder) و (Grasshopper) و (Uptime) و (Shortwave).

وأشارت جوجل إلى أنه بالنظر إلى الأزمة الصحية الحالية، فإنها لا تشعر أن الوقت الآن مناسب لمزيد من الاستثمار في هذا المشروع، وأوضحت أنها لا تخطط لإعادة تشغيل (Google Shoelace) في المستقبل.

ووعدت الخدمة بمساعدة المستخدمين على التواصل مع الآخرين الذين لديهم اهتمامات مشتركة مماثلة في أحداث معينة وأنشطة شخصية، وكانت الشبكة الاجتماعية الجديدة تشجع الناس على قضاء وقت أقل مع هواتفهم، مقابل قضاء المزيد من الوقت في فعل أي شيء في الحياة الحقيقية.

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وتطرقت جوجل سابقًا إلى هذا المفهوم، إذ أطلقت في عام 2011 خدمة (Schemer)، لمشاركة أشياء واكتشافها للقيام بها، وهي تهدف إلى فعل الشيء نفسه تمامًا مثل (Google Shoelace).

وشكلت خدمة (Schemer) أحد المشروعات الأولى التي طورها موظفو جوجل الذين أرادوا تجربة أفكار لم تكن جزءًا من منتجات الشركة الرئيسية، لكن الشركة أغلقت الخدمة في عام 2014 تبعًا لكونها لم تتمتع بتأثير كبير.

وأوضحت عملاقة البحث أنها ستحذف جميع البيانات المرتبطة بالخدمة بعد 12 مايو، وذلك بالرغم من أنه يمكن للمستخدمين الحصول على نسخة منها عن طريق ملء هذا النموذج قبل ذلك التاريخ.