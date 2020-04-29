تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإطلاق هاتف Galaxy S20 Ultra باللون الأبيض في الأول من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإضافة إختيار جديد في ألوان هاتفها المميز Galaxy S20 Ultra، حيث تقدم سامسونج في الأول من مايو نموذج جديد باللون الأبيض.

ينطلق اللون الأبيض الجديد لهاتف Galaxy S20 Ultra بعنوان Cloud White، حيث يظهر تلميح عنوان اللون الجديد في حافة الإعلان التشويقي.

وتقدم سامسونج هذا الإختيار الجديد لهاتف Galaxy S20 Ultra في الأول من شهر مايو، بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي للعمال.

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ولقد أكد الإعلان التشويقي اليوم على تسريبات سابقة جاءت منذ شهر تقريباً عبر موقع Ice Universe، إلا أن سامسونج كشفت اليوم عن موعد محدد لإطلاق هذا النموذج، كما أشارت إلى أن هذا النموذج ينطلق في السوق الصيني، دون أي تلميحات عن إطلاق هذا الإختيار الجديد لأسواق أخرى.

يذكر أن النموذج المميز باللون الأبيض في سلسلة هواتف Galaxy S20 يأتي في أسواق محدودة بشكل عام، حيث قدم في سويسرا في فرع سامسونج كما يتوفر قريباً عبر Verizon حصرياً في سوق الولايات المتحدة، كما يتوفر اللون الأبيض أيضاً في السوق الكوري.

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