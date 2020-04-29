تكنولوجيا: ساعة Amazfit X الذكية تتوفر للحجز المسبق الآن بسعر 149 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت Amazfit التابعة لشاومي قد أعلنت عن تطوير ساعة ذكية بشاشة OLED منحنية بعنوان Amazfit X، واليوم تتوفر الساعة الذكية للحجز المسبق عبر Indiegogo بسعر 149 دولار.

أطلقت Amazfit ساعة Amazfit X الذكية في حملة على Indiegogo توفر من خلالها الساعة الذكية المميزة بالتصميم المنحني في الشاشة للحجز المسبق، على أن تتوفر في الأسواق خلال شهر أغسطس بسعر 329 دولار، مع إختيارات في ألوان الأسود أو الذهبي.

تتميز ساعة Amazfit X الذكية بشاشة AMOLED منحنية بزواية 92 درجة بحجم 2.07 إنش، والتي تدعم دقة عرض 206 في 640 بيكسل، وسطوع 400 nit، أيضاً إلى جانب الشاشة المنحنية للساعة الذكية، تقدم Amazfit في الساعة بطارية تتميز أيضاً بتصميم منحني،

كما تضم ساعة Amazfit X الذكية زر مميز بحساسية الضغط في جانب الشاشة، والذي يأتي كبديل للأزرار المادية المميزة للساعات الذكية، أيضاً تضم الساعة الذكية مستشعر لرصد معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، كما تضم الساعة مستشعر بالأشعة تحت الحمراء لقياس مستوى الأكسجين في الدم.

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من جانب أخر تدعم ساعة Amazfit X الذكية رصد حالة المستخدم أثناء النوم، وقياس مستوى التوتر من خلال مستشعرات في سوارة الساعة الذكية، كما تدعم الساعة تقنية GPS وGLONASS، وتضم الساعة بطارية بقدرة 205 mAh تستمر بعمر شحن حتى 7 أيام.

ساعة Amazfit X تتميز بتصميم مقاوم للماء حتى عمق 50 متر، كما تقترن الساعة الذكية مع الهاتف عبر تطبيق مخصص، يقدم للمستخدم تفاصيل التدريبات الرياضية ونشاط المستخدم لعدد 9 من الأنشطة الرياضية.

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