تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات وتصميم هاتف هواوي P Smart 2020 المرتقب

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف P Smart 2020 المرتقب من هواوي في أحد منافذ البيع في ألمانيا، مع تفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار والتصميم الذي ينطلق به إلى الأسواق قريباً.
تقدم هواوي هاتف P Smart 2020 قريباً بشاشة LCD مميزة بحجم 6.21 إنش، وجودة عرض FHD بلس، أو بدقة 2340 في 1080بيكسل، كما يتميز الهاتف بتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية الذي يضم مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.
كما يضم هاتف P Smart 2020 إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، أيضاً تضم إعدادات الكاميرة فلاش LED، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.
أيضاً تقدم هواوي هاتف P Smart 2020 برقاقة معالج Kirin 710F، التي ستتيح للهاتف الإنطلاق بخدمات جوجل، كما يتميز الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي عبر micro SD.
هاتف P Smart 2020 يضم بطارية بقدرة 3400 mAh، كما يدعم الشحن عبر منفذ USB C، ويأتي الهاتف بمدخل للسماعات، أيضاً يدعم الهاتف الإتصال بشبكات Wi-Fi، وNFC، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 9 Pie، وواجهة EMUI 9.1 .
ومن المقرر أن يتوفر هاتف P Smart 2020 بألوان الأخضر، والأسود، إلى جانب اللون الأزرق، بسعر يبدأ من 200 يورو، كما ينطلق الهاتف إلى السوق الأوروبي في البداية.
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