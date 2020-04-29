منخفض خماسيني جديد.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس سابع أيام رمضان 2020

كتب: ضياء السقا

يقترب منخفض جوي خماسيني جديد للبلاد اعتبارا من الخميس، سابع أيام رمضان، قادما من الأراضي الليبية، يترافق مع ارتفاع درجات الحرارة مجددا، حيث تنشط الرياح المثيرة للغبار على الأجزاء الغربية.

وبحسب توقعات خبراء "طقس العرب"، تسقط الأمطار على شمال غرب البلاد تحديدا مرسى مطروح؛ نتيجة لهبوب رياح شمالية رطبة مرافقة لهذا المنخفض الجوي.

وتنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على غرب البلاد والتي تلامس سرعة هباتها 80 كلم/ساعة خاصة في المناطق المفتوحة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أن طقس الخميس، معتدل خلال ساعات النهار مائل للبرودة في ساعات الليل على الوجه البحري والقاهرة، وتكون الرياح معتدلة.

وقالت الأرصاد، إن الطقس على السواحل الشمالية للبلاد، لطيف خلال ساعات النهار بارد ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا ويكون هناك نشاط للرياح على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بينما يظل الطقس مائل للحرارة على محافظات شمال الصعيد نهارا يصاحبه شبورة مائيه صباحا على الطرق، ويكون بارد ليلا، بينما يظل حار خلال ساعات النهار على محافظات الجنوب.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الخميس:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري 28 للعظمى و 14 للصغرى

السواحل تكون 24 للعظمى والصغري 15

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 31 للعظمى و19 للصغرى

شمال الصعيد 32 للعظمى و19 للصغرى

جنوب الصعيد 34 للعظمى 20 للصغرى