شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم كورونا .. جوجل تحقق 41.2 مليار دولار إيرادات خلال الربع الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة ألفابت – الشركة الأم لشركة جوجل – عن أرباحها للربع المالي الأول من عام 2020، من ضمنها إيرادات بقيمة 41.2 مليار دولار، وصافي دخل بقيمة 6.8 مليار دولار، وذلك مقارنةً بإيرادات بقيمة 36.3 مليار دولار وصافي دخل بقيمة 8.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019.

وشكلت إعلانات جوجل ما نسبته 82 في المئة من إجمالي إيرادات ألفابت، حيث حققت 33.8 مليار دولار، وكان المحللون يتوقعون أن تحقق الشركة 40.3 مليار دولار من الإيرادات، وبالتالي، فإنها تفوقت على توقعات المحللين.

كما قالت الشركة إن منصة "Google Meet" – المنافسة لمنصة "Zoom" – تنمو بسرعة، وتضيف المنصة الآن ما يقرب من 3 ملايين مستخدم جديد كل يوم، وشهدت زيادة في الاستخدام بمقدار 30 مرة منذ شهر يناير، وهناك الآن أكثر من 100 مليون مشارك يوميًا في اجتماعات "جوجل Meet”، وبلغت إيرادات "جوجل Cloud" في الربع الأول نحو 2.78 مليار دولار، بزيادة بنسبة 52 في المئة بالمقارنة مع 1.83 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019.

وقد حققت إعلانات يوتيوب 4.04 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020، بزيادة بنسبة 33 في المئة بالمقارنة مع 3.03 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019، فيما بلغت إيرادات "Google other" في هذا الربع 4.4 مليار دولار، مما يشكل قفزة بنسبة 22 في المئة، ويتضمن هذا البند إيرادات الاشتراك في يوتيوب لخدمات الموسيقى والخدمات المدفوعة للتلفزيون، ومبيعات الأجهزة، مثل أجهزة "كروم بوك" Chromebook وهواتف "Pixel" ومنتجات "Nest" مثل مكبرات الصوت المنزلية الذكية.