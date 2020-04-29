شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلال ساعة .. كويكب خطير يمر بالقرب من كوكب الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن يمر كويكب 52768 (1998 OR2) بالقرب من الأرض في أقل من ساعة، حيث سيقترب الكويكب من الأرض في حوالي 10:56 بتوقيت جرينتش اليوم أي حوالى 11:56 صباحا بتوقيت القاهرة، ليكون على بعد حوالي 3.9 مليون ميل من الأرض.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فرغم أن هذه المسافة قد تكون بعيدة، إلا أنه تم تصنيفه بالفعل على أنه "خطر وشيك" من قبل وكالة ناسا، فيما يُقدَّر قياس الكويكب الضخم بقطر يتراوح بين 1.8 و 4.1 كيلومترات، وفي الطرف الأعلى من هذا التقدير، يشير إلى أن الكويكب يمكن أن يصل إلى خمسة أضعاف حجم أكبر مبنى في العالم ، برج خليفة.

وفي حين كان من المقرر أن يستضيف علماء من مشروع التلسكوب الافتراضي في روما عرضًا عامًا عبر الإنترنت لمرور الكويكب صباح هذا اليوم، لكن للأسف تم تأجيل ذلك بسبب التغطية السحابية.

ولحسن الحظ، فإن فرص اصطدام الكويكب الضخم بالأرض منخفضة للغاية، لكن مع ذلك، لم تستبعد وكالة ناسا فرص اصطدام كويكب في المستقبل القريب، وقد اكتشفت وكالة ناسا حوالي 30 جسمًا جديدًا قريبًا من الأرض (NEOs) كل أسبوع، وفي بداية عام 2019 اكتشفت أكثر من 19000 جسم.

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ومع ذلك، حذرت وكالة الفضاء من أن كتالوج الأجسام القريبة من الأرض غير كامل ، مما يعني أن تأثيرًا غير متوقع يمكن أن يحدث في أي وقت، وأوضحت ناسا: "يقدر الخبراء أن تأثير جسم بحجم الجسم الذي انفجر فوق تشيليابينسك ، روسيا ، في عام 2013 - يبلغ حجمه حوالي 55 قدمًا (17 مترًا) - يحدث مرة أو مرتين في القرن.

و"من المتوقع أن تكون آثار الأجسام الأكبر حجمًا أقل تكرارا (على مدى قرون إلى آلاف السنين)، ومع ذلك ، نظرًا لعدم اكتمال كتالوج NEO الحالي ، يمكن أن يحدث تأثير غير متوقع - مثل حدث تشيليابينسك - في أي وقت."