شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الروسية تستبعد وجود تهديد من كويكب يقترب إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبرت الخدمة الإعلامية في وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" وكالة "سبوتنيك" أنها تستبعد إمكانية حدوث أي عواقب من الكويكب 1998 OR2 الذي يقترب إلى الأرض، حيث سيقترب الكويكب رقم 52768 (1998 OR2) الذي يبلغ قطره 1.8 إلى 4 كم من الأرض على مسافة قريبة في 29 أبريل الساعة 12.56 بتوقيت موسكو.

وتبلغ المسافة بينه وبين الأرض نحو 6.29 مليون كم، أي أكثر من المسافة إلى القمر بـ16 مرة. من المحتمل أن يكون الكويكب خطيرًا لأن مسار طيرانه يعبر مدار الأرض، وقالت روسكوسموس "الحديث عن أية عواقب لمروره ليس له أي سبب. مدارات هذه الأجسام (الكبيرة إلى حد ما) يتم دراستها ونمذجتها على أساس مستمر ولفترة طويلة قادمة، لذلك يتم استبعاد أية مفاجآت في هذا الصدد".

وأشارت إلى أن مسارات الأجسام الفضائية الكبيرة نسبيًا (التي يبلغ قطرها 1 كم أو أكثر) يتم تتبعها جيدًا. وأضافت الخدمة الصحفية أن "الكويكب 1998 OR2 في هذا الصدد ليس استثناء".

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وكانت وكالة ناسا قد أعطت "تنبيها" عالميا لا يتعلق بكويكب واحد فقط، بل بكويكبين من المحتمل أن يشكلا خطرا باتجاههما نحو الأرض الشهر المقبل، حسب روسيا اليوم.