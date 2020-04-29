إختبار لبطارية الهاتف iPhone SE 2020 يظهر ما تحصل عليه مقابل 399$

فاطمة أيت طالب - دبي -

تم إطلاق iPhone SE 2020 في الأسبوع الماضي مقابل 399 دولار أمريكي، وهو سعر لم نرى شركة آبل تُطلق به هاتف ذكي جديد في السوق منذ iPhone SE الأول. ومع ذلك، فإن السعر الإقتصادي يعني أيضًا أنه يجب إجراء بعض التنازلات من حيث العتاد والميزات، ويبدو أن حجم البطارية كان أحد تلك التنازلات.

لقد سمعنا سابقًا أن iPhone SE 2020 يأتي مع بطارية صغيرة بسعة 1821mAh، ويبدو أنه يُظهر ذلك بالفعل. في مقطع فيديو جديد نشرته قناة Mrwhosetheboss على اليوتيوب، تم إخضاع الهاتف iPhone SE 2020 لسلسلة من إختبارات البطارية جنبًا إلى جنب مع العديد من الهواتف الذكية الأخرى مثل iPhone 11 و iPhone 11 Pro و Galaxy S20 و OnePlus 8.

إذا كان لديك بعض الوقت، فبإمكانك مشاهدة الفيديو أعلاه لترى أن الهاتف iPhone SE 2020 صمد لنحو 3 ساعات و46 دقيقة، مما جعله يتخلف عن المنافسين. جاء الهاتف iPhone 11 في المرتبة الرابعة بخمس ساعات، في حين صمد الهاتف Galaxy S20 لنحو 6 ساعات و31 دقيقة، والهاتف iPhone 11 Pro لنحو 6 ساعات و56 دقيقة، والهاتف OnePlus 8 لنحو 7 ساعات و55 دقيقة.

بالطبع ستختلف هذه الأوقات تبعًا لمدى إستخدامك للهاتف الذكي. إذا كنت مستخدمًا متحفظًا أكثر، فقد تتمكن من الحصول على المزيد من ساعات الإستخدام، ولكن إذا كنت مستخدمًا نشيطًا، فهذا بالتأكيد شيء يجب أخذه بعين الإعتبار إذا كنت تخطط لشراء الهاتف.